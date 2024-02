Y La Negra Tomasa empezó a bailar

La Negra Tomasa ha sido recibida en la mañana de este lunes de Carnaval, Día de Los Indianos, en el muelle de Santa Cruz de La Palma por las autoridades y ha comenzado su seductor baile caribeño por las calles de la ciudad aclamada por cientos de personas. Con un vestido azul de Prusia y rojo, con volantes, y sus descomunales pestañas, está cautivando, un año más, el corazón indiano, que late en la capital.

“No me rindo. Dios me dio la salud, las piernas y el corazón, y estaré el próximo año otra vez, pero es que estoy en forma”, ha asegurado a este periódico.

“El recibimiento en el muelle me emociona, porque yo quiero a los palmeros y ellos me quieren a mí, es muy bonito, yo me dejo querer y lo palmeros también se dejan querer, porque con vinagre no se cogen moscas”, sonríe con ironía.

