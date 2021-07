CC pide al Cabildo que “no deje morir el Festival del Mar” como referente en la lucha contra el cambio climático

CC pide al Cabildo que “no deje morir el Festival del Mar por falta de financiación”. “El evento, organizado cada año la Asociación Isla Azul, es un referente para quienes de verdad luchan contra el cambio climático y corre riesgo de no celebrarse porque Sodepal le ha recortado los fondos”, advierte la consejera nacionalista Susa Armas.

"Es la única acción de este tipo en la que participa el Cabildo de La Palma y en ella que se daban cita, a finales de agosto en Puerto Naos, biólogos, oceanógrafos y otros expertos en el medio marino, además de diversas instituciones y ONGs, con una finalidad divulgativa para dar a conocer la rica biodiversidad de las aguas de La Palma y Canarias y también con un planteamiento didáctico estrechamente ligado a la lucha contra la proliferación de los microplásticos en el mar a través de diversas actividades en las que predominaban las dirigidas a los niños y niñas", recuerda.

“Si el compromiso del Cabildo contra el cambio climático y contra los plásticos de un solo uso es real, no entendemos por qué se le recortan fondos al Festival del Mar”, plantea Susa Armas. “En esto, pueden participar no solo Sodepal, sino también las consejerías de Medio Ambiente y de Cambio Climático”, añade. “Ya que a la Asociación Isla Azul no se le permite buscar patrocinadores privados para financiar el Festival, ambas consejerías podrían aportar recursos para que se siguiera celebrando en La Palma un evento que defiende, divulga y promueve la preservación del medio marino y la eliminación de los residuos plásticos en una isla que es Reserva de la Biosfera”.

"Tal y como viene denunciando CC desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático sigue siendo un tema menor y sin importancia para el grupo de Gobierno del Cabildo. Aquella Declaración de Emergencia Climática que se aprobó hace ya año y medio no ha llevado aparejada ninguna acción y se ha quedado reducida, como temíamos, a una simple declaración de buenas intenciones”, lamenta Susa Armas.

“El Gobierno de Canarias elaboró en la pasada legislatura la Estrategia Canaria Contra el Plástico”, recuerda Susa Armas, que "estuvo muy vinculada a la redacción de este documento en su etapa como directora general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias". “En la Estrategia, la educación de los más pequeños y la divulgación entre la población en general de las pautas para reciclar, reutilizar y reducir el consumo de plásticos de un solo uso era una parte fundamental”, explica.

“Lamentablemente, el Cabildo de La Palma, lejos de dar pasos hacia adelante, ha decidido retroceder y recortar los fondos del único evento que se organiza en la isla para divulgar los valores del medio marino y lucha contra el plástico”, señala Armas.