Labrador (PP): “La unidad de las administraciones es clave para la recuperación en La Palma”

La diputada del PP por La Palma, Lorena Hernández Labrador, ha recordado durante su intervención este miércoles en el Parlamento de Canarias, que “la unidad de las administraciones es clave para la recuperación en La Palma”.

La diputada explica que las personas que han perdido sus casas, como consecuencia de la erupción del volcán, “quieren quedarse en nuestra isla, y tener un proyecto de vida en La Palma. Por lo que desde las administraciones públicas tenemos el deber y la obligación de utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que estas personas continúen, como antes de que erupcionase el volcán, con su proyecto de vida en la Isla”, señala.

Asimismo, también ha hecho referencia "a uno de los temas que más preocupa en estos momentos a los vecinos, que no es otro que el de las viviendas", y asegura que “es fundamental que mandemos mensajes certeros sobre este tema. No podemos decir un día que se van a instalar 30 casas en El Paso, y al día siguiente no estar seguros de que el suelo pueda cumplir los requisitos para la instalaciones”. Y recuerda que estas “situaciones pueden crear un clima de desconfianza, y en estos momentos es fundamental ofrecer confianza. Por lo que aplaudimos que se pongan en marcha herramientas tan necesarias como la anunciada por el presidente del Gobierno de Canarias, de aprobar mañana un Decreto para la rectificación de terrenos en la Isla”.

Por último, la diputada recuerda que “el Partido Popular va a estar al lado tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, siempre y cuando cumplan sus promesas con el pueblo palmero”.