Maroto: “Sánchez no cumple lo prometido y se ha convertido en una traba para La Palma”

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado este miércoles en su vista a La Palma que “el presidente del Gobierno no cumple lo prometido y se ha convertido en una traba para la isla y para la tubería que podrá suministrar el agua de riego” a la zona de la Nueva Fajana, informa el PP en nota de prensa. Además, se ha comprometido “a trasladar la voz de los palmeros al Senado” y ha asegurado que es una “prioridad” para el Partido Popular.

Javier Maroto, en unas declaraciones a los medios en su visita a la isla de La Palma, ha puesto de manifiesto su compromiso y el del Grupo Popular para que la voz de los palmeros se oiga “sin algodones” en el Senado. “Para que los problemas de los palmeros y de los canarios se oigan claramente y sin algodones entre los ministros y el presidente del Gobierno en la Cámara Alta, mientras otros están preocupados en que no se descubra su implicación en el caso Tito Berni”.

Maroto y los miembros del Consejo de Dirección del Grupo Popular en el Senado han visitado la isla de La Palma, donde han mantenido diversas reuniones, acompañados por el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, el presidente del PP de Canarias y candidato a la Comunidad Autónoma, Manuel Domínguez, y el portavoz adjunto del Grupo y candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona.

El portavoz popular ha asegurado que su grupo “ha adquirido un compromiso firme para que, desde el próximo Pleno, hacer un trabajo de utilidad a favor de los canarios y los palmeros”. En este sentido, se ha comprometido a que “la Ley de Volcanes no se redactará si no es con el visto bueno y el trabajo del PP de la isla de La Palma y de las islas Canarias. No es una ley que se pueda hacer en un despacho en Madrid”.

Javier Maroto ha explicado que “gracias al Cabildo y a su presidente, Mariano Zapata, quien ha sido la cara visible, se están solventando los problemas de los palmeros. Todos vienen a hacerse la foto y después si te he visto no me acuerdo –ha reprochado-; pero ha sido el Cabildo quien solventa los problemas de los palmeros, sufraga económicamente las necesidades y las inversiones de la isla. Las demás instituciones prometen mucho y cumplen muy poco”.

En este sentido, ha denunciado que Sánchez se ha convertido, en un “problema adicional”. “Es lo último que se espera del Gobierno de España”, en referencia a las trabas que pone a la tubería que llevará el agua a las plantaciones afectadas por el volcán.

En cuanto a las próximas elecciones, Javier Maroto, ha asegurado que “hay que elegir al mejor Gobierno para Canarias. El día 28 de mayo debe salir de las urnas una respuesta para echar a Pedro Sánchez”.

El PP ve a Sánchez “completamente ajeno” a hacer una Ley de Volcanes, “ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí para la isla de La Palma, que es poco o casi nada; porque está en otras leyes para abaratar la malversación de los corruptos, indultar a los golpistas e independentistas o mareando la perdiz para no solventar el destrozo de la Ley del solo sí es sí”.