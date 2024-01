El PSOE insta a CC y PP a que “recapaciten y no condenen a La Palma a retroceder” en la reconstrucción con el nuevo decreto

La diputada socialista por la isla de La Palma, Alicia Vanoostende, advierte en un comunicado de que “el decreto ley 9/2023, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de la Palma, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 18 de diciembre y que irá a pleno del Parlamento este miércoles, 17 de enero, para su convalidación, es un paso atrás en la reconstrucción del Valle de Aridane”.

Vanoostende, conjuntamente con los diputados socialistas palmeros Jorge González y Manuel Abrante, reiteran que “este documento del Gobierno de Clavijo se ha elaborado desde el oscurantismo, de espaldas a la ciudadanía y sin hacer caso ni siquiera a las propuestas planteadas por las personas afectadas durante el breve periodo de exposición pública”. De ser ratificado el decreto, subraya la diputada, “el actual Gobierno de Canarias vetaría una propuesta territorial justa, consensuada con todas las personas afectadas y que ofrecía seguridad jurídica, para bendecir un decreto de CC, que dejaría en el limbo, en el mejor de los casos, a la mayor parte de las personas que sufrieron las graves consecuencias de la erupción”.

La diputada socialista lamenta que “el Gobierno de Canarias, con este nuevo decreto de reconstrucción, que ha liderado la consejera Nieves Lady Barreto, deja sin dar respuesta a la mayoría de las personas afectadas por la erupción volcánica. El Nuevo decreto genera más incertidumbre que certezas, lo que representa un varapalo para quienes tenían puesta la esperanza en una recuperación justa para el Valle de Aridane”.

En este sentido, destaca que “el nuevo decreto ata las manos de las personas afectadas, sin capacidad de decisión, al crear un órgano meramente consultivo, en lugar del consorcio previsto por el documento elaborado por el Gobierno del Pacto de las Flores”.

“Pero más grave todavía es el hecho de que mientras el último borrador del anterior Gobierno daba solución a la problemática de la integridad de las personas afectadas, el Ejecutivo de CC y PP deja tirados a quienes tienen sus propiedades en terrenos con más de 10 metros de coladas, que son casi la mitad de los afectados”. “Estas personas -prosigue la diputada socialista- no podrán construir, ni vender su propiedad a un precio justo o permutarlas, como estaba recogido en el borrador del Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres”, añade.

Vanoostende pide al Gobierno de Canarias que “dé marcha atrás, recapacite y trabaje en favor del interés general de la Isla Bonita, porque este decreto que va al Parlamento no lo hace. Estamos a tiempo de mejorarlo, de escuchar las demandas reales de los vecinos y acoger el trabajo y la experiencia previa. Es necesario trabajar desde la razón y no desde las improvisación y defendiendo no sabemos bien qué intereses, porque los de las personas afectadas no”.

En este sentido, la parlamentaria palmera ha hecho también “un llamamiento al Partido Popular, socio de gobierno de CC, que reflexione y vote en favor de La Palma y no de sus intereses políticos, por defender un pacto que, a la primera de cambio, como se ve en este decreto, ha dado la espalda al Valle de Aridane”.