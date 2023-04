Sergio Rodríguez y Ángeles Fernández harán “frente común” desde el Cabildo y el Ayuntamiento de El Paso para reabrir la LP-2

Los nacionalistas Sergio Rodríguez y Ángeles Fernández, cabezas de lista de CC al Cabildo y al Ayuntamiento de El Paso, informan en nota de prensa que harán “frente común” desde la institución insular y desde el consistorio pasense para que “el Gobierno de Canarias inicie de manera urgente la reapertura de la LP-2”.

“Como alcalde, llevo peleando en solitario desde hace un año para que la obra de reapertura de la LP-2 se considere de emergencia y se empiece a trabajar igual que se ha hecho en el tramo de Las Norias a La Laguna”, recuerda Rodríguez, “pero me he sentido solo, batallando frente al Gobierno de Canarias sin contar con el apoyo del Cabildo. Si la principal institución de la isla no presiona y no defiende que es una vía fundamental para la recuperación del Valle, es complicado que el Gobierno lo entienda”, dice.

“Las Manchas y Jedey agonizan”, añade Ángeles Fernández, “hemos trabajado muy duro para restablecer todos los servicios, pero sigue faltando lo más importante: una vía de comunicación directa con El Paso. Sin esto, la vida se hace muy complicada para los vecinos y vecinas, sobre todo para las personas mayores. Además, en estas circunstancias, muchos negocios se resisten a reabrir y los pocos que han tomado esta decisión valiente no podrán sobrevivir si esta situación se prolonga durante años, tal y como tiene en mente el actual Gobierno de Canarias”.

En este punto, el candidato de CC a la Presidencia del Cabildo recuerda que “mantener la LP-2 cerrada también afecta muy negativamente a la economía de Fuencaliente”.

Para Sergio Rodríguez y Ángeles Fernández, “la clave está en la unidad y la buena sintonía entre administraciones. Es fundamental para que la recuperación de La Palma, en todas sus facetas, avance a buen ritmo. De ahí la importancia de contar con un Cabildo que no tenga miedo de reclamar y de mojarse tomando decisiones valientes, un ayuntamiento que siga trabajando y batallando para recuperar todos los servicios e infraestructuras que teníamos antes del volcán y un Gobierno de Canarias sensible a los problemas de La Palma, que no nos dé la espalda y que entienda lo que aquí está pasando”, insisten ambos candidatos.