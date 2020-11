El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se desplaza este lunes a La Palma para intervenir, a las 09.30 horas, en la sesión inaugural de la conferencia internacional de turismo Setting the Recovery of International Tourism into Action que se celebra en el Parador de Turismo del Zumacal con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. A las 13.45 horas, Torres asiste a la firma del Plan de Sostenibilidad Turística de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, en el marco de la citada conferencia en la que la mayoría de los participantes intervendrá por vía telemática. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo regional intervendrá en la en rueda de prensa sobre las conclusiones de la conferencia internacional de turismo.