El alumnado de Bachillerato afectado por el volcán solicita ayuda al Diputado del Común

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con varios representantes del alumnado de 2º de Bachillerato de los centros educativos IES José María Pérez Pulido, IES Eusebio Barreto Lorenzo e IES El Paso, quienes solicitaron su gestión ante la Universidad de La Laguna y la Consejería de Educación, al considerar que no están lo suficientemente preparados para la prueba selectiva de EBAU, debido a la suspensión de clases por la erupción del volcán, se informa en nota de prensa.

Desde el 19 de septiembre, fecha en la que se inició la erupción volcánica, y hasta el 18 de octubre, la actividad lectiva de los centros educativos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte quedó suspendida, y a partir de ese momento, fue intermitente, y las clases presenciales se compaginaron con las telemáticas.

Esto supone que parte del temario no haya sido impartido, y señalan que “vamos a tener la misma prueba de EBAU que el resto de Canarias, a pesar de haber tenido un mes menos de clases. Además, se suma la complicada situación de que cuando podemos acudir al aula, estamos pendientes de si nuestras viviendas están bien o si vamos a ser evacuados o no. Una situación que no es la idónea para estudiar y alcanzar el rendimiento suficiente para aspirar a una plaza universitaria”.

Por ello, aseguraron que su formación para la prueba de la EBAU “está en inferioridad de condiciones”. Añadieron que “ya en el curso 2019-2020 la pandemia nos convirtió en un colectivo vulnerable y ahora, el volcán ha agravado notablemente la inestabilidad que sufríamos y nos ha sometido a una doble exclusión”.

Por su parte, el Diputado del Común se comprometió a contactar con la Universidad de La Laguna y la Consejería de Educación para solicitarles que tengan en consideración esta especial circunstancia y buscar una solución extraordinaria al respecto.