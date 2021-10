El Cabildo habilitará un punto limpio móvil en los municipios afectados por la erupción

El Cabildo de La Palma, a través del Área de Servicios y Cambio Climático que dirige Nieves Rosa Arroyo, habilitará un punto limpio móvil para los municipios afectados por la erupción y trabaja en la nueva ubicación de un punto limpio fijo en la zona del Valle para sustituir al que había en el Callejón de la Gata.

Nieves Rosa Arroyo recuerda, además, que actualmente los puntos limpios más próximos al Valle son los de Tijarafe y Breña Baja e indica que se ha eliminado la necesidad de pedir cita para acudir a los mismo con el objetivo de facilitar a las personas el uso de estos espacios.

La consejera del Área, Nieves Rosa Arroyo, pide a la población que “entre todos evitemos la acumulación de basura en la vía pública”, y recuerda que “la isla vive una situación extraordinaria, por lo que ruega comprensión y colaboración”.

Arroyo indica, además, que se está trabajando para reforzar los servicios de recogidas separadas que gestionan el Consorcio de Servicios de la Isla, así como las empresas concesionarias de las distintas fracciones.

Desde el Consorcio de Servicios de La Palma se recuerda la importancia de mantener bien cerradas las bolsas, no sacar la basura fuera de los días de recogida y nunca antes de las 19:00 horas, así como no depositar los residuos fuera de los contenedores e intentar que estos no se desborden. Cabe destacar que la basura expuesta en la vía pública contribuye a la proliferación de plagas por la acumulación de desperdicios y restos orgánicos.