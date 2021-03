La firma de moda ‘Burdeos’ de IBM de Sodepal amplía su red de comercialización con un punto de venta en Lanzarote

La firma de calzado y complementos Burdeos, dirigida por la creativa Eloísa Pascual y adscrita al programa Isla Bonita Moda de la empresa pública Sodepal, ha inaugurado esta semana un nuevo punto de venta en la isla de Lanzarote, ampliando así su red de comercialización a nivel regional, se informa en nota de prensa.

El espacio está ubicado en la conocida boutique Caracola, en la calle Antonio Porlier Sopranos, 13, Arrecife, con la que la diseñadora ha llegado a un acuerdo para poder comercializar sus nuevas colecciones a través de ediciones limitadas.

La boutique lleva más de 30 años desarrollando su actividad empresarial y está especializada en la venta de complementos de primera calidad, contando con piezas muy versátiles y dirigidas a un público preocupado por el medio ambiente y por el consumo responsable.

La creativa Eloísa Pascual ha destacado que “desde que llegué a Isla Bonita Moda no he parado de trabajar”. Ha propósito, ha reconocido que “jamás imaginé poder contar con un punto de venta propio y este ya es el cuarto emplacement en el que estoy comercializando mis colecciones en Canarias, una evolución que he podido desarrollar gracias a la labor que realiza el programa Isla Bonita Moda, que me ha permitido consolidar y profesionalizar mi marca en muy poco espacio de tiempo”.

Por su parte, la consejera delegada de Sodepal y responsable insular de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha asegurado que IBM “crece, amplía horizontes y contribuye a la generación de economía a través del sector creativo y textil, y un ejemplo de ello es la rápida evolución e inserción en el mercado de firmas como Burdeos, que desarrolla productos sostenibles, responsables con el medio ambiente y creados de manera totalmente artesanal”.

Eloísa Pascual creció entre vestidos y escaparates. Durante 2019, tras un viaje a la región de Burdeos (Francia), decidió comenzar su andadura como diseñadora, especializándose en el sector de complementos. Todas sus colecciones se desarrollan mediante la aplicación de técnicas artesanales como el crochet, confeccionando piezas únicas mediante el empleo de fibras como el algodón, el lino o la seda.

La prioridad de la firma es realizar una producción sostenible, personalizada y consciente tanto para hombre como para mujer, adaptándose siempre a los gustos y necesidades de cada cliente.