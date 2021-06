El ICHH solicita la colaboración de los ciudadanos de grupos sanguíneos 0+ y A+

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hace un llamamiento a los donantes de sangre de los grupos sanguíneos 0+ y A+, dos grupos de una especial demanda entre la población canaria, indica en una nota de prensa.

Por su parte, añade, el ICHH ya ha comenzado a ponerse en contacto con los y las donantes habituales de estos grupos a través de SMS para recordarles que es muy importante que todos colaboremos de manera periódica y habitual para contar con un suministro de sangre permanente.

Recuerda que los requisitos para donar sangre son cumplir la edad legal para donar, esto es, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y, si se trata de una mujer, no estar embarazada.

Las personas interesadas en ser donantes, señala, pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita previa o desplazarse a la sala de donación: https://efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre/

Además, el ICHH recuerda a la población que se han actualizado recientemente los requisitos vinculados a la COVID-19, que en este momento son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.