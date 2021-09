El ICHH solicita donaciones de los grupos A+ y 0+ debido a la elevada demanda hospitalaria

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hace un llamamiento a la población del Archipiélago para donar sangre, especialmente a aquellos donantes que sean de los grupos A+ y 0+ para dar respuesta a las peticiones hospitalarias, indica en una nota de prensa.

Dónde donar sangre en La Palma

La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos los festivos, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Es preciso llamar para pedir cita previa al teléfono 922 185 320 o 922 185 312.

Requisitos y protocolos de donación

Los requisitos básicos para donar sangre, explica, son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, añade, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.

Las personas interesadas pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita o desplazarse a la sala de donación: efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre.

El ICHH advierte a los/as donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto.

Para donar sangre es necesario pedir cita llamando al 012 o al 928 301 012 - 922 470 012 (opción 8) de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web: efectodonacion.com.

Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en la pestaña de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El ICHH también recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación.