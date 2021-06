Manifiesto de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (PATDI)

El 16 de junio se celebra un día muy especial. Es el día nacional de la Atención Temprana (AT) porque fue el 16 de junio del año 2000 cuando se presentó en Madrid el Libro Blanco de la AT. Un hito en la historia de la atención a la infancia en nuestro país. En él se definía la Atención Temprana como “el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta, de forma lo más inmediata posible, a las necesidades que presentan los niños y niñas con alteraciones en el desarrollo o con riesgo de padecerlas, y/o a sus familias”.

La Atención Temprana debería incluir a todos los niños y niñas de 0 a 6 años que presentan problemas y preocupaciones evolutivas en algún momento de su desarrollo, lo que representa un 10% de la población infantil de esa franja de edad, supondría atender en España a 255.227 niños y niñas y si lo concretamos a Canarias, hablamos de más de 9000.

En Canarias, una vez más a la cola del respeto a los derechos de la infancia, la movilización de las familias consiguió que el 25 de abril de 2019 se aprobara, por unanimidad de todos los grupos políticos con presencia en el Parlamento, la Ley por la que se regula la AT en Canarias.

En el momento de aprobarse esta Ley, Canarias era la única comunidad del Estado Español, junto a Ceuta y Melilla, que no contaba con una Red Pública de AT. Su aprobación abría una ventana de esperanzas para todas aquellas familias que tienen en su seno a algún menor con un trastorno o retraso de su desarrollo, pero de nada vale aprobar una ley y generar expectativas si luego se incumple lo que se aprueba.

Esta ley plantea la creación de una Red Pública de AT, estando inicialmente prevista 11 unidades de AT (3 en las islas capitalinas y 1 en el resto) durante esta legislatura. De estas 11 unidades, solo se han creado 2 (islas capitalinas) que empezaron a funcionar en julio de 2020, pese a que el personal se contrató en noviembre de 2019. Se nos prometió que en 2020 se abrirían cuatro nuevas unidades más (una más en cada isla capitalina, 1 en La Palma y 1 en Lanzarote) y seguimos a la espera (ya estamos en 2021).

Al margen de las promesas, la Ley se está incumpliendo en los siguientes artículos:

El Artículo 11, referido a la “Derivación y seguimiento en las unidades de AT”. El apartado 1 de este artículo, tenía como objetivo conseguir una derivación inmediata del menor, con dificultades en su desarrollo o riesgo de padecerlo, a la UAT. Sin embargo, la instrucción dictada por el Servicio Canario de Salud, no se ajusta a lo recogido en la ley y ocasiona un considerable retraso para que el menor pueda empezar a recibir los apoyos que precisa debido a las listas de espera en el circuito de derivación planteado. Contradiciendo el concepto de AT.

Entendemos también que existe un incumplimiento del Artículo 12, referido a la “Composición y funciones de las unidades de AT”. En el apartado 2 de este artículo, se establece cuál debe ser el equipo básico de la UAT y la formación requerida. El procedimiento de selección del personal que constituye las UAT actuales no se ajustó a los requerimientos establecidos en la ley, de manera que, los profesionales que trabajan en las dos únicas UAT que han empezado a funcionar (una en Gran Canaria y otra en Tenerife) no cumplen presumiblemente con los requisitos reflejados en este artículo (cursos de especialización de postgrado específico y/o cinco años de experiencia profesional). Por otra parte, faltaría incluir, dentro del equipo básico, al psicomotricista y trabajador/a social.

También se incumple el Artículo 15, referido a “Coordinación interdisciplinar”, se incumple tanto el apartado 1 como el 2 del artículo, siendo inexistente la coordinación y sin establecer el sistema de información compartido dependiente del Servicio Canario de Salud.

Por último, podemos observar también incumplimiento del Artículo 16 y Disposición Adicional Primera, relativo a la creación de la Comisión Técnica de AT. Esta Comisión se constituyó con más de un año de retraso (según lo establecido en la Ley de AT) y tiene entre otras funciones, la elaboración y propuesta de protocolos de detección valoración, diagnóstico, coordinación, derivación, intervención, seguimiento e intercambio y registros de información de AT; y proponer la aprobación del Plan Integral de Atención Temprana a la Consejería de Sanidad.

El contenido del Plan Integral de AT viene recogido en el Artículo 17 y la Disposición Adicional Cuarta establece que se debería haber aprobado pasado mes de septiembre de 2020, pero en la actualidad no ha iniciado ni siquiera su tramitación parlamentaria. En este Plan se debe contemplar la creación progresiva de las Unidades de AT necesarias para dar respuesta a la demanda de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por todo lo expuesto y, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Canarias, queremos convocarles a los actos que tendrá lugar el día 16 de Junio:

MANIFESTACIÓN en Santa cruz de Tenerife, a las 19.00 horas, desde la Plaza Weyler a la Plaza de la Candelaria.

CONCENTRACIÓN en Santa Cruz de La Palma a las 19.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno.

CONCENTRACIÓN en Arrecife a las 19.00 horas, frente al antiguo Cabildo, calle Real.

Por el respeto a los derechos de la infancia. Por la creación de una Red Pública de Atención Temprana. LES ESPERAMOS.