Los neumólogos quieren hacer un seguimiento de personas afectadas por las emisiones del volcán

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica está haciendo los trámites necesarios para contactar con instituciones y neumólogos canarios, con el objetivo de hacer un seguimiento de la salud respiratoria de las personas afectadas por las emisiones del volcán de La Palma.

Cristina Martínez, coordinadora del área de Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental de la Sociedad, ha explicado a EFE que la erupción volcánica iniciada el pasado 19 de septiembre en Cumbre Vieja es no sólo una oportunidad para aumentar el conocimiento en este ámbito, sino para estar "en el día a día" apoyando a los pacientes de enfermedades respiratorias.

Pero no sólo a ellos, matiza Cristina Martínez, pues el planteamiento es que en un futuro próximo se haga un estudio de seguimiento de la salud respiratoria de las personas expuestas de una manera más habitual a las emisiones volcánicas, bien por ser residentes en la zona o trabajadores que se han desplazado a La Palma por motivos laborales o de ayuda a la emergencia.

La Sociedad Española de Neumología va a intentar emprender este estudio "con los cauces que tenemos" y en contacto con los especialistas del área en Canarias y con sus instituciones, como Gobierno regional y Cabildo de La Palma.

Afortunadamente, ha proseguido Martínez, hay tranquilidad en cuanto a que no se están registrando eventos agudos de contaminación y ha subrayado que se está monitorizando la calidad del aire "minuto a minuto".

"Sabemos de los efectos de las partículas extrapolando el conocimiento de otras contaminaciones más estudiadas, como las derivadas del tráfico y de la industria, puesto que los fenómenos naturales como la erupción lógicamente son muy episódicos", ha continuado.

Al respecto, la neumóloga ha subrayado que hay escasos datos respecto a la afección de la emisión de gases y ceniza volcánica en la salud respiratoria incluso en países con erupciones recientes, como Islandia.

Ahora, en el caso de La Palma hay una monitorización "muy exhaustiva" de las emisiones, que controlan varios organismos a diario y permite hacer alertas y recomendaciones a la población, sin que de momento consten efectos agudos.

En principio parece que este tipo de emisiones no tendría por qué dejar secuelas en la población, excepto en el caso de colectivos especialmente sensibles, como ancianos, niños, embarazadas, personas que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, que deben evitar exponerse al exterior, el ejercicio al aire libre y deben usar mascarilla FFP2.

Todas estas personas deben tener "precaución total" por las condiciones actuales y el exceso de partículas de 10 micras o inferiores.

No obstante, Cristina Martínez ha destacado que por las determinaciones de calidad del aire que proporciona la Agencia de Seguridad y de Evaluación Ambiental, se están registrando niveles muy altos de dióxido de azufre, que es el que causa eventos agudos pero no crónicos, pues es un gas que no permanece en la atmósfera más que durante un tiempo determinado.

En cuanto a las micropartículas, no parecen tener el tamaño suficiente como para penetrar en el aparato respiratorio y los episodios que se registran de superación de los umbrales de calidad son puntuales, ha añadido la neumóloga.

En el ambiente de las zonas afectadas por el volcán hay mucha ceniza y material "muy grueso", como cuando se produce una intrusión de polvo sahariano, y que es molesto para ojos y nariz pero con partículas lo suficientemente grandes como para que las defensas impidan que entre en el sistema respiratorio.