La odisea de los viajeros de un vuelo La Palma-Madrid: afectados por la neblina y la alta ocupación hotelera

Los más de 160 viajeros del vuelo 3841 de Iberia Express La Palma-Madrid, que tenía despegar del Aeropuerto de Mazo el pasado martes, 23 de agosto, a las 20.40 horas, vivieron una odisea. La baja visibilidad por neblina impidió el aterrizaje del avión (un tipo de aeronaves que precisa una visibilidad en tierra de al menos 1.500 metros y solo alcanzaba los 900) y la mayor parte de los pasajeros tuvo que pernoctar en la terminal del aeródromo de la Isla. El motivo fue que La Palma no contaba en ese momento con disponibilidad alojativa debido a la alta ocupación hotelera. Entre los afectados se encontraba ex ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Una fuente solvente ha indicado a La Palma Ahora que el citado avión se aproximó al Aeropuerto a La Palma, procedente de Madrid, y debido a baja visibilidad por neblina, se desvió al Aeropuerto de Tenerife Sur a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas, pero, finalmente, no pudo volar a La Palma, por lo que se estudió la posibilidad de poner al día siguiente un vuelo de rescate que tuvo que programarse desde Tenerife Sur.

En una situación normal, explica la citada fuente, Iberia Express ofrece alojamiento, pero en La Palma no había disponibilidad y como opción se ofreció que cada pasajero buscara por su cuenta una plaza hotelera, de cuyo abono se hacía cargo la compañía.

El Aeropuerto, pese a que cierra en nocturno, permaneció abierto de forma excepcional para que pernoctara el pasaje y, a los que se quedaron en la terminal, se le ofreció desayuno y almuerzo en la cafetería, que no dispone de servicio por la noche.

Personal de Iberia Express estuvo hasta las 04.00 horas en el aeropuerto y llevó garrafas de agua a los pasajeros, añade la repetida fuente.

Los viajeros fueron trasladados al día siguiente desde el Aeropuerto de La Palma al Puerto para embarcar, con destino a Los Cristianos, y de allí al Aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde partieron con destino a Madrid a las 11.45 horas de este miércoles, 24 de agosto.

Una pasajera ha explicado en las redes sociales que, para coger el vuelo con Madrid, llegó a las 19.00 al Aeropuerto de La Palma. Todo, añade, transcurría aparentemente normal. Sin embargo, pasado un tiempo les informan que el avión no ha podido entrar a la Isla por baja visibilidad y que se encuentra en Tenerife. Vuelo que, en el panel de información, figuraba como retrasado. “Fueron pasando las horas y no daban más información”, afirma.

Tampoco, añade, daban “soluciones ni alternativas; por no dar, no dan ni agua”. A las 22.00 horas les aconsejan que “tengan paciencia, que hasta las 23.00 horas no cierra la terminal, y aún podría venir, recoger al pasaje y volver a Madrid. Siguen pasando las horas... los niños tienen hambre y están cansados”, relata.

Recuerda que “llevaban en el Aeropuerto desde las 19.00 horas y eran ya las 22.00”. “El avión sigue sin entrar, siguen sin cancelar el vuelo y siguen sin dar más información; la gente empieza a ponerse nerviosa. Sobre las 12.00 horas anuncian que el avión no volará a La Palma”.

“Y dan la opción de cambiar el billete para el 27 de agosto. Cuatro días más tarde de la fecha de vuelta prevista. Siguen sin dar ni agua ni a adultos ni a niños”, afirma. Los pasajeros piden alojamiento y el personal de Iberia Express les asegura que han llamado a los hoteles y no hay disponibilidad, pero que la terminal permanecerá abierta para que puedan pernoctar allí. “Siguen sin dar agua ni comida. Sin más opciones se quedan a dormir” en el Aeropuerto y, a las 04.00 horas “por fin, les dan agua”.

El miércoles, indica, todos los pasajeros hicieron “las reclamaciones correspondientes desde las 08.00 horas. A las 10.00, por fin, 15 horas después, les dan tickets de comida, mientras, la gente hace cola para que les sellaran” el documento.

Apunta que el personal de Iberia Express “cerró la ventanilla del mostrador”. La referida fuente de la compañía argumenta que se cerró la ventanilla porque la persona que la atendía tenía que coordinar un vuelo y, al efecto, un supervisor permaneció al servicio de los usuarios.

A las 10.30 horas, explica la pasajera, “les dan una solución: a las 15.00 horas sale una guagua desde el Aeropuerto al puerto de Santa Cruz de La Palma para que el pasaje embarque hacia Los Cristianos. ”De ahí, otra guagua al Aeropuerto Tenerife Sur, donde cogen un avión a Madrid a las 11.45 horas“. ”Luego dicen que el turismo no viene, como para arriesgarse“, concluyen.