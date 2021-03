La Palma inicia la semana con un nuevo positivo por COVID y suma 24 activos

La Palma inicia la semana con un nuevo positivo por COVID-19 y tres altas, por lo que el número de casos activos se eleva a 24. En la UCI del Hospital General continúan ingresados tres pacientes y el resto está en seguimiento por la Red Centinela y Atención Primaria, informa Kilian Sánchez, director del Área de Salud.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra este lunes 115 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en el Archipiélago. El total de casos acumulados en Canarias es de 40.840 con 5.486 activos, de los cuales 81 están ingresados en UCI y 283 permanecen hospitalizados. En las últimas 24 horas se ha producido el fallecimiento de tres personas en Gran Canaria, una mujer de 92 años y dos varones de 79 y 74 años. Los dos fallecidos de más edad permanecían en ingreso de larga duración y están asociados al brote en el Hospital San José. El otro fallecido está asociado a un brote familiar, padecía patologías previas, estaba ingresado y había experimentado empeoramiento clínico, informa en nota de prensa el citado departamento regional.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 53,92 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 103,14 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 51 casos con un total de 17.078 casos acumulados y 2.241 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.742 casos acumulados, 53 más que el día anterior y 2.768 activos. Lanzarote no suma nuevos casos y se mantiene en 4.431 acumulados y 219 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.683 casos acumulados con diez casos más que la jornada anterior y 218 activos. La Palma suma un nuevo caso y cuenta con 403 acumulados y 24 casos activos; El Hierro no suma nuevos casos, mantiene sus acumulados en 290 y en once sus activos, de los que diez son migrantes y uno corresponde a un caso autóctono. Por su parte, La Gomera tampoco suma nuevos casos, manteniendo sus acumulados en 213 y sus activos en cinco.