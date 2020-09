El Paso plantea crear un centro de interpretación en el tubo volcánico descubierto en Las Manchas

El Ayuntamiento de El Paso ha acogido este viernes una reunión para abordar el tubo volcánico que se ha localizado en la obra de la carretera de sur, a su paso por Las Manchas, y que pertenece a la colada histórica procedente del Llano del Banco, durante la erupción del Volcán de San Juan, en 1949. En el encuentro han participado las consejeras de Medio Ambiente y Cultura y Patrimonio del Cabildo, María Rodríguez y Jovita Monterrey, y el alcalde de la localidad, Sergio Rodríguez.

Sergio Rodríguez aseguró que el Ayuntamiento “apoya cien por cien” la actuación que se haga en el tubo, “básicamente porque estamos trabajando también para poner en valor los volcanes de la Isla, somos el municipio con más volcanes y esto viene a apoyarnos en esa decisión”. “Cuando tuvimos conciencia de la aparición de la boca tuve la oportunidad de acompañar a lo espeleólogos que entraron por primera vez y vi que podíamos apoyar perfectamente ese proyecto que tenemos de un centro de interpretación que, lógicamente, vendría a completar la a la Cueva de Las Palomas y el trabajo que hace Fuencaliente”. “Ahora nos planteamos hacer un estudio más profundo en la parte alta de El Paso para ver que otras cuestiones podemos encontrar”, avanzó.

María Rodríguez explicó que dos técnicos expertos en espeleología (Eduardo Díaz y Octavio Fernández) hicieron la primera visita al tubo volcánico. “En esta reunión se ha determinado hacer unas pequeñas obras para que se pueda trabajar de una forma más segura en la cueva” y adelantó que “se van a hacer dos estudios, uno topográfico para ver las características que tiene, que no va a afectar a las obras de la carretera, y otro faunístico, aunque en principio debe haber la misma fauna que en los tubos de alrededor, pero queremos saber con seguridad qué hay allí”, dijo. “Seguiremos contando con Eduardo Díaz y Octavio Fernández, técnicos en espeleología, para que hagan el seguimiento de la cueva”, concluyó.

Por su parte, Jovita Monterrey señaló que “desde la Consejería de Patrimonio del Cabildo de La Palma, una vez hecha la inspección en el lugar, se ha constatado que no hay ningún resto arqueológico ya que son lavas históricas del volcán de San Juan, volcanes digamos que jóvenes”. Pero, subrayó, “aunque no sea un patrimonio cultural es un patrimonio natural, y eso también es importante, porque vivimos en una isla que promueve la naturaleza y el tubo también es un patrimonio, entonces vamos a seguir estudiando, averiguando con qué otros huecos o cuevas puede estar conectado”. “La sorpresa es que a simple vista había despistado por las condiciones que tiene, pero ha sido un buen hallazgo para poder hacer una valoración turística o de conservación de ese espacio de lavas”, agregó. “Seguimos apoyando desde la parte de patrimonio cultural por si necesitan asesoramiento arqueológico, aunque no hay restos arqueológicos en la zona”, aseguró. “Estamos contentos de que aparezcan cosas nuevas para conocer mejor nuestra isla y poder promocionarla”.