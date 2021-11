El STEC-IC solicita que la consejera de Educación visite los centros del Valle afectados por el volcán

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC) solicita que la consejera de Educación de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, visite los centros del Valle de Aridane afectados por el nuevo volcán de La Palma. Considera “muy importante que se reúna con los claustros, escuche directamente las demandas del profesorado, y se vayan tomando ya medidas concretas de mejora de la calidad de la educación, de apoyo y compensación al alumnado, muy perjudicado por esta complicada situación”, indica en una nota de prensa.

En este sentido, señala “la falta de material escolar adecuado para todo el alumnado, bajada de ratios en aquellos grupos que el profesorado aconseje; adaptación de la Programación y los contendido curriculares de la EBAU ( Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) a lo realmente impartido, para que no resulten más perjudicados por la crisis volcánica y sanitaria”.

Añade que “tras los graves acontecimientos ocurridos en el Valle de Aridane en los últimos tiempos, uno dentro de la dinámica global, la pandemia, y otros dos específicos de la zona, el incendio y la erupción volcánica, esta sociedad se encuentra al límite de sus fuerzas; también nuestro profesorado. Aunque en días pasados”, apunta, “la Consejería de Educación, en consenso con los equipos directivos de los centros educativos públicos, ha logrado finalmente concretar un Plan de Actuación y Seguridad ante situaciones de riesgo volcánico, compatibles también con las medidas sanitarias que nos ha venido imponiendo la pandemia, imprescindible para reiniciar la actividad docente con las mínimas garantías, como los docentes y los Sindicatos de la Enseñanza le habíamos demandado, la labor docente diaria en los centros educativos del Valle continúa siendo muy dura, en consonancia con el elevado compromiso social de nuestro profesorado, que se ve afectado por la misma angustia, inseguridad e impotencia que viven día a día nuestro alumnado y sus familias. Esta grave situación, aunque afortunadamente está recibiendo increíbles muestras de solidaridad en toda Canarias y a nivel global, que nos anima mucho, continúa requiriendo de mucha cercanía, empatía y solidaridad con nuestra gente, con nuestros docentes”.

Por eso, agrega, “desde nuestro Sindicato STEC-IC organizamos desde los inicios de la crisis volcánica, una hoja de ruta de visitas y reuniones con el profesorado de los centros afectados, para mostrarles nuestra cercanía y colaboración, dinamizando y canalizando hacia la Consejería las propuestas de las comunidades educativas y de nuestros docentes. Y lo vamos a seguir haciendo después que el volcán Tajogaite se apague. También desde los primeros días hicimos una importante aportación económica a la cuenta solidaria del Cabildo Insular y seguimos colaborando con otras instituciones solidarias y de apoyo”.

Señala que “es en este contexto de emergencia y desasosiego que se vive en todas las comunidades educativas en el que solicitamos encarecidamente a la consejera de Educación que se persone en los centros educativos afectados, hable en los claustros, con nuestros docentes, mostrando así su empatía y solidaridad. No es suficiente con que se haya reunido exclusivamente con los equipos directivos, no. Se trata de una situación extraordinaria, que necesita avanzar, desde ya, medidas extraordinarias para compensar, desde la crisis emocional hasta el horario lectivo perdido; de ir conformando grupos con reducción del número de alumnos por profesor/a, allá donde se vea necesario; de implementar ayuda psicológica para alumnado y profesorado; de flexibilidad y adecuación de contenidos curriculares y evaluaciones; de adaptación de las pruebas EBAU a los contenidos realmente impartidos; de reducción de la burocracia y no estresar más a los docentes de lo que ya están”.

Indica que “desde ahora es necesario dar pasos concretos, claros, compensatorios, que incrementen más si cabe la calidad de la enseñanza de la zona del Valle, para hacerlos más atractivos, adaptando a la nueva realidad post-volcán los proyectos educativos de centro, en coordinación con las administraciones locales, evitando con ello el desarraigo de las familias y el éxodo del alumnado hacia otros municipios. Esta tarea y compromiso social a todos y todas nos requiere, y por nuestra parte, no va a faltar ese plus de esfuerzo y trabajo. La cercanía y el arrope de la consejera hacia nuestros docentes es, en ese sentido, clave, vital. Esperamos que no nos defraude”.