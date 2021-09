Tenerife baja a nivel 2 de alerta sanitaria por COVID y La Palma sigue en 1

El Consejo de Gobierno ha dado este jueves el visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, con lo que Tenerife baja a nivel 2 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos. Por su parte, La Palma se mantiene en nivel 2.

De esta forma, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Sanidad, "el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera: Fuerteventura, nivel 3; Gran Canaria y Tenerife, nivel 2; Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1". Este cambio tendrá lugar a las 00.00 horas de este viernes, 17 de septiembre, tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad.

El informe de Salud Pública que analizó esta semana el Consejo de Gobierno, añade, refleja la bajada sostenida de incidencia acumulada en las últimas semanas. En concreto, en el conjunto de la Comunidad Autónoma y durante los días del 8 al 14 de septiembre, se han notificado 759 casos, lo que representa una disminución en el promedio diario del número de casos notificados en torno al 16% en relación con la semana anterior (1 a 7 de septiembre, en la que se declararon 899 casos). Se observa que todas las islas han seguido ese patrón, siendo Tenerife la que registra un descenso mayor, alrededor del 28,6 por ciento, pasando de un promedio de hace dos semanas de 56 casos notificados diariamente a 40 casos de promedio en la última semana.

El promedio de la tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma y por islas, indica, disminuye en torno al 22 por ciento respecto a la semana anterior, cifra parecida a la última evaluación y en concordancia con la disminución del número de casos, lo que corrobora la evolución descendente de este indicador.

El mayor descenso en este indicador se observa en Tenerife, aunque, en general, la tendencia es decreciente en los últimos 15 días en todas las islas, excepto en Fuerteventura, que de una tasa IA a 7 días promedio de 63,7 casos por 100.000 habitantes pasa a 77,9, siendo la única isla en nivel de riesgo alto para este indicador. El descenso del mismo IA sitúa a Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, en nivel de riesgo medio, y La Palma y La Gomera, en nivel de riesgo muy bajo.

Fuerteventura, única isla que sube sus indicadores

Respecto a los datos epidemiológicos de la isla de Fuerteventura, el informe de la Dirección General de Salud Pública remarca que la isla “continúa con el comportamiento ligeramente errático de los indicadores de transmisión”. El número de casos durante la dos última semanas es oscilante y no muestra una tendencia definida.

En esa isla, la tasa de IA a 7 días está en riesgo alto los cuatro últimos días y es la más elevada del Archipiélago, con un valor promedio en la última semana de 78 casos por 100.000 habitantes y con un incremento del 22% respecto a la semana anterior, 14 puntos más en el valor de la tasa. En el día de ayer se situaba en 82,7 casos por 100.000 habitantes.

La tasa de IA a 14 días lleva dos días en riesgo alto en Fuerteventura, tras haber descendido el 4 de septiembre a riesgo medio. La tasa de positivos frente pruebas diagnósticas es bastante alta, con el 8,11%, y se sitúa en el riesgo medio. Es la tasa más alta de Canarias. A pesar de que la presión hospitalaria ha descendido en los cuatro últimos días, la Dirección General de Salud Pública remarca que “existe transmisión comunitaria”.

En Fuerteventura, el impacto en las UCI y en camas ha ido descendiendo. En este sentido, el informe destaca que “hay que tener en cuenta que el 59% de la población tiene una edad igual o menor a 45 años, lo que reduce la probabilidad de ser ingresado, pero no impide que la infección alcance a grupos de población más vulnerables si sigue elevándose la transmisión”.

Puerto del Rosario es el único municipio de la Comunidad con una tasa de IA a 7 días en riesgo muy alto y con un total de 54 casos nuevos esta semana, cuando se han notificado 27 más que la anterior; esto es, el 58% del total de la isla en la última semana. La Oliva es el siguiente municipio en número de casos. Para el cálculo de los indicadores de las tasas, no se tienen en cuenta las personas que llegan a la isla en patera. El porcentaje de turistas entre los contagiosos confirmados es similar al del resto de islas.

Los datos indican que existe transmisión comunitaria y la tasa de incidencia no sigue el patrón descendente del resto de islas, se agrega en la nota. Por este motivo, señala, los técnicos han recomendado que la isla permanezca en el nivel de alerta 3 actual, esperando que estos indicadores puedan mejorar en las próximas semanas.

Tercera IA a 14 días más baja por comunidades

Canarias, se apunta en la nota, presenta la tercera cifra de tasa de IA a 14 días más baja de toda España, tras Asturias, con 13,35 casos por cada 100.000 habitantes, y la Comunidad Valenciana. Además, Canarias es la sexta en la IA a 7 días. Si se observa el porcentaje de camas convencionales ocupadas y las de UCI, Canarias se sitúa en el promedio español (3,74% y 12,41%, respectivamente). El número de defunciones diarias desciende respecto a la semana pasada, con 27 exitus registrados en la última semana, siendo 20 de ellos en Tenerife, cinco en Gran Canaria, uno en Fuerteventura y otro en La Palma.

El número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 continúa en descenso en todas las islas y en el conjunto de la Comunidad Autónoma, donde se ha pasado de un promedio diario de 191 camas ocupadas a 165.

El número de camas UCI ocupadas consolida el descenso que inició hace dos semanas. En el conjunto de la Comunidad, se ha pasado de un promedio de 74 camas UCI ocupadas hace dos semanas a 65 en la última semana. En Tenerife, el descenso es de 11 camas en promedio, el mayor entre las islas, aunque sigue estando en riesgo alto. En Gran Canaria, la ocupación de cuatro camas más respecto a la semana anterior se traduce en el 11,6% de ocupación, riesgo medio, algo superior que la semana anterior. En Fuerteventura, ha descendido el número de pacientes en la unidad de críticos y ha entrado en riesgo muy bajo, donde también se encuentran La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras que Lanzarote se encuentra en riesgo bajo.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 72 años, incrementándose respecto a la evaluación anterior (50 años). La media de edad de las personas ingresadas en UCI en los últimos 15 días es de 61 años, dos años más que la semana pasada.

Vacunación y casos notificados

Con respecto a la situación vacunal de los afectados por COVID-19, de las 100 personas ingresadas en camas convencionales en las últimas dos semanas el 48% estaban sin inmunizar. El 69% de las personas ingresadas en unidades de críticos estaban sin inmunizar.

Vacunación y patologías previas

El 56,1% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas. Este porcentaje se incrementa aún más en pacientes sin vacunar, en los que el 73,7% no tenía otras patologías conocidas. Si se analiza el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 mediante la tasa de IA a 7 días, se observa que el riesgo de infección es 4 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la que ha recibido la pauta completa. Es decir, la IA a 7 días en Canarias es de 36,5 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa de IA a 7 días en población no vacunada es de riesgo alto, con 76,3 casos por 100.000 habitantes; en personas vacunadas con pauta completa, baja a 19,5, riesgo bajo, concluye.