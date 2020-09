La Universidad de La Laguna y Cajasiete renuevan el acuerdo para la Cátedra Big Data, Open Data y Blockchain

La rectora de la Universidad de la Laguna, Rosa Aguilar, y el presidente de Cajasiete, Fernando Berge, han renovado el acuerdo para la Cátedra de Empresa de Big Data, Open Data y Blockchain. Se trata de la primera en esta materia existente en Canarias, y que nació según su director, el profesor de la ULL José Luis Roda, “como un instrumento, una forma de actuar y de trabajar con las empresas, los investigadores y los alumnos para el desarrollo de proyectos de innovación, de investigación, etc., en los que pongamos en valor a la sociedad Canaria, en la que hay hay mucho talento, y tenemos que entre todos crear la sinergia correspondiente para sacarlo a la luz y mejorar esta sociedad” .

Rosa Aguilar destacó que ”la cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain de Cajasiete en la Universidad de La Laguna es un ejemplo de cómo las alianzas entre entidades y la universidad, en este caso una entidad financiera como Cajasiete con la Universidad de la Laguna, apoyan fomentan y empujan esa transferencia de conocimiento que es tan necesaria en la sociedad canaria”. “Para la Universidad de La Laguna es todo un privilegio que Cajasiete crea en la investigación que se hace en nuestra Universidad como poder transformador de la sociedad canaria”, concluyó.

Por su parte, Fernando Berge manifestó que “con la renovación del convenio con la Universidad de La Laguna y de la cátedra, por segundo año consecutivo, esperamos consolidar este proyecto y que empiece a dar sus resultados. Estamos muy satisfechos de la evolución del primer año y hemos conseguido reunir aquí un grupo importante de empresas y profesionales canarios en esa colaboración entre universidad y empresa que creemos va a ser decisiva y muy importante para generar conocimiento y que redunde en mejorar la economía y el desarrollo de Canarias”.

Y añadió que “en Cajasiete estamos muy involucrados con La Universidad de la Laguna porque creemos que hay gente con mucho talento y profesionales con un gran conocimiento y lo que queremos es aprovechar ese conocimiento en beneficio de la sociedad y de las empresas canarias para que no dependamos siempre de fuera, sino que seamos capaces aquí de generar proyectos que creen una dinámica empresarial nueva, que diversifique nuestra economía y seamos capaces de asumir los retos que se nos plantean de cara al futuro porque se avecina un cambio importante que tenemos que abordar, si o si, porque, en caso contrario, vamos a perder el tren del futuro y eso nos va a perjudicar tremendamente”.

Posteriormente al acto de firma, el catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo J. Palomo Zurdo, desarrolló una ponencia bajo el título Situación Actual y Proyección de Futuro de la Sociedad Digital que fue seguida con gran interés por parte de los asistentes y en la que el catedrático analizó cuál es la magnitud de los cambios que están ocurriendo actualmente, como nos va afectar a todos y cómo se está creando esa sociedad digital que probablemente tenga en el año 2020 el arranque de cómo está cambiando todo tanto si nos encontramos en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación y en todos los ámbitos. La velocidad de esos cambios nos hace ver la necesidad de gastarnos rápidamente. Hay que trabajar en tonos abiertos, favorecer la innovación y la creatividad".

En declaraciones al finalizar su exposición comentó que “esta cátedra me parece una labor encomiable de Cajasiete porque está promoviendo un modelo de relación universidad, empresa, administraciones necesario para poder innovar y que además el ámbito de la transformación digital ya no entiende de ubicaciones físicas. En las Islas Canarias se puede crear perfectamente un jardín de innovación o cualquier tipo de actividad, porque el soporte digital permite hacerlo ya que no requiere unas inversiones especiales, como requería la era industrial y, por ello, ahora mismo ya no hay limitaciones geográficas y eso es una oportunidad muy importante para el desarrollo de esa transformación digital y el advenimiento de esa sociedad digital que está creciendo actualmente”.

Cajasiete es una Sociedad Cooperativa de Crédito que persigue fines de interés general entre los que se encuentra la realización de actividades afectas a sus Fondos de Educación y Promoción con el fin de dar formación y educación a sus socios y trabajadores en los principios cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio social en el que se desenvuelve su actividad, la promoción de las relaciones intercooperativas y la promoción cultural y profesional del entorno local o de la comunidad en general. La parte de la financiación de la actividad que le corresponde correrá a cargo de su Fondo de Educación y Promoción.