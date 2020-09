Zapata pide a San Miguel “valentía y coraje” para luchar por La Palma en tiempos de pandemia

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, ha realizado este martes, 29 de septiembre, la tradicional ofrenda al patrón de La Palma, San Miguel Arcángel, en la iglesia de la Villa y Puerto de Tazacorte, acompañado de autoridades insulares y municipales. En su intervención recordó a todos los sectores afectados por la pandemia y pidió al santo “valentía y coraje” para “seguir luchando por la Isla”.

“Venir a Tazacorte es una tradición que desde hace muchos años celebramos cada 29 de septiembre, pero este año lo hacemos de una forma diferente a todas las anteriores. La realidad impuesta por la COVID-19, hace que esta celebración sea más reducida que en otras ocasiones, sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de venir a poner frente a San Miguel los anhelos y esperanzas de todo el pueblo palmero”, dijo Zapata.

“Este municipio y este templo están estrechamente ligados de forma histórica al Cabildo Insular de La Palma, y desde hace décadas los presidentes y presidentas palmeras acudimos al Santo Arcángel para dar gracias por los bienes recibidos, y también para implorar la ayuda de nuestro santo protector frente a las dificultades. Renovar cada año esta costumbre es, más que una obligación, una necesidad con la que esta pandemia nos ha puesto de frente”, recordó.

“Más allá de las evidentes consecuencias económicas y sociales, nada puede compararse con la pérdida de una vida humana, por eso es justo que comience esta ofrenda honrando la memoria de aquellos palmeros cuya vida ha arrebatado esta pandemia. El dolor de sus familiares y amigos, es compartido por todos los palmeros. Los miles de vidas que esta enfermedad ha cercenado en estos últimos meses han llenado de luto a nuestro país, y nos ha hecho ser más conscientes a todos de lo efímeras que son nuestras seguridades”, subrayó.

“Hoy ponemos también ante la intercesión de San Miguel a todo el personal sanitario y sociosanitario de La Palma, esos que en nuestros hospitales y residencias han batallado de forma más directa contra la COVID-19. Sin su trabajo y dedicación, muchas veces más allá de lo que exigía su compromiso laboral, las consecuencias del virus hubieran sido mucho peores para nuestra isla, os lo aseguro”, reconoció.

“Nuestra isla ha sido un espejo donde mirarse en cuanto a la protección de la población más vulnerable durante la pandemia: nuestros mayores y dependientes. Desde primera hora entendimos que blindarlos era proteger sus vidas, y hemos logrado, no sin pocos esfuerzos, que el virus no consiguiera entrar en nuestras residencias y centros de día. Esa generación con la que este virus se ha cebado, es la generación de hombres y mujeres que han forjado el presente de nuestra isla, trabajando de forma incansable por legarnos una isla mejor de la que encontraron”, resaltó el presidente insular.

“Como siempre acudimos a San Miguel para pedir para nuestro campo, la dura sequía que sufrimos hace que esta situación sea aún más dura para nuestros agricultores. Por eso, durante este año, gran parte de los esfuerzos de la institución insular han ido encaminados a posibilitar que la tan ansiada agua llegue a los que trabajan la tierra. Sin embargo, eso no impedirá que sigamos trabajando sin desviarnos de nuestro objetivo”, dijo.

“Los autónomos, los que durante la pandemia no han bajado la persiana de sus negocios, o los que desgraciadamente han tenido que bajarla para siempre, son ahora mismo la mayor preocupación del Cabildo Insular. Ante nuestro patrón los ponemos también a ellos, a esos miles de autónomos palmeros y sus familias que encaran no con poca incertidumbre este último tramo de 2020. Todo ese compromiso ha adquirido la administración que presido de no dejar a nadie atrás y volver todos juntos”, apuntó.

“La iconografía representa a San Miguel como un guerrero, provisto siempre de espada, pero también de la balanza de la justicia, por eso también acudimos a él ante el drama injusto de la inmigración irregular. Son miles los inmigrantes que día a día llegan en condiciones inhumanas a las playas y puertos de Canarias. También en la costa de Tazacorte hemos sufrido este drama humanitario, de hombres y mujeres víctimas de las mafias que arriesgan su vida por conseguir un futuro mejor. Pido para todos nosotros, pero especialmente para los que tenemos responsabilidades públicas, la empatía y la inteligencia para afrontar esta situación humanitaria. Desde aquí hago un llamado a todas las administraciones a arrimar el hombro como hemos hecho siempre que las circunstancias lo han requerido en la isla de La Palma”, destacó.

“Nosotros hemos dado ejemplo de colaboración y de esfuerzos compartidos en momentos tan complicados como los incendios que han azotado nuestra isla este verano. Frente a los problemas y las situaciones de dificultad que hemos tenido que afrontar este año no caben luchas partidistas, nuestro único objetivo debe ser sacar a nuestra isla y a nuestra gente adelante. Por eso, pido también a San Miguel de La Palma que inspire en todos nosotros, servidores públicos, el deseo de construir juntos el Bien Común. Es la tarea que hoy, más que nunca, nos reclaman los palmeros a sus representantes”.

“Las calles de Tazacorte, que me vieron jugar de niño, año tras año se han llenado de turistas que venían a nuestra isla a disfrutar de un destino único por su riqueza natural y cultural. Hoy el turismo sufre como nadie los efectos de la pandemia, por eso traemos a esta ofrenda la petición por el sector. Siguiendo el viejo adagio benedictino del Ora et Labora, nuestra institución pondrá todas las facilidades y medios para que sigamos siendo considerados un destino seguro, pero imploramos de nuestro patrón la ayuda necesaria para que todas las administraciones entiendan lo imperioso de trabajar en pro del sector turístico de nuestra isla”, aseguró.

“No debemos caer en el pesimismo o la desesperanza, hace unos días nacía Amelia, la hija de un amigo y me hacía reflexionar cómo, pese a la terrible situación que esta pandemia ha generado en todo el mundo, la vida, y con ello la esperanza en el futuro, sigue abriéndose paso. Por eso, ante la imagen de San Miguel, quiero poner a todos aquellos que pese a la situación que vivimos han decidido emprender en La Palma, a los que este año han iniciado aquí una vida en común, o a las decenas de maestros y profesores que este curso han venido a nuestra isla para avanzar en su proyecto profesional. Estoy convencido de que, como siempre, San Miguel Arcángel pondrá su mano para que podamos lograr las justas aspiraciones que tenemos como isla, y que nos ayudará a superar las adversidades que se presenten para seguir construyendo una isla llena de oportunidades”, afirmó.

“Concédenos San Miguel valentía y coraje para seguir trabajando por La Palma, con el civismo y la nobleza con la que ha luchado durante toda su historia el pueblo palmero”, concluyó.