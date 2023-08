Más de 200 personas han sobrevivido a la ruta canaria en las últimas horas, pero cuatro cayucos siguen desaparecidos

En las últimas 48 horas, 266 personas han sobrevivido a la ruta migratoria hacia Canarias. Todos los migrantes han alcanzado las Islas en cuatro cayucos diferentes. Dos de ellos llegaron a la isla de El Hierro y otros dos al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. Mientras tanto, el Atlántico sigue siendo la vía más mortal de acceso a Europa, y el pasado domingo 30 de julio sumó una nueva víctima. Se trataba de un hombre que falleció cuando trataba de llegar al Archipiélago en una embarcación con otras 191 personas. Además, según ha informado el colectivo Caminando Fronteras, otros cuatro cayucos siguen desaparecidos.

La última barcaza localizada ha llegado por sus propios medios al puerto herreño de La Restinga durante la noche de este jueves. Al menos 159 personas viajaban en él. Dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital insular para recibir una valoración médica.

También a la isla más occidental de Canarias arribó otro cayuco con 42 migrantes. Entre ellos había cinco menores de edad y procedían de Senegal. La Dirección Insular de la Administración General del Estado en la isla informó de que los ocupantes habían partido del puerto de Sant Louis y todos llegaron ''en aparente buen estado de salud''. Los migrantes fueron trasladados al antiguo polideportivo del pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde. Durante las primeras 72 horas desde su llegada permanecen bajo custodia policial, hasta que son derivados a los campamentos de acogida localizados en el resto de las islas.

Esta semana también han llegado a Tenerife dos cayucos con un total de 65 personas a bordo. En uno de ellos viajaban 51 migrantes y en otro, 14. Todos ellos fueron trasladados al puerto de Los Cristianos, en el sur de las islas. Tal y como informó Efe, entre los supervivientes había siete niños. Además, una persona tuvo que ser trasladada a un hospital al presentar un cuadro de hipotermia.

La mayor parte de los rescatados procedía de Senegal. Este país africano atraviesa desde hace meses una situación política convulsa. El pasado 1 de agosto ingresó en prisión preventiva el principal líder opositor, Ousmane Sonko. Además, el gobierno disolvió su partido acusado de llamamiento a la insurrección, tal y como adelantó El País. Esta orden desencadenó una nueva oleada de protestas en las calles en las que llegaron a morir dos personas.

En una entrevista concedida a este periódico, el experto en migraciones y en la ruta canaria Txema Santana explicó que Senegal está viviendo ''cierta combustión social y de disputa generacional''. ''Por un lado hay una condena a prisión a un líder opositor, Ousmane Sonko, y un presidente que quiere repetir por tercera vez y allí no está permitido el tercer mandato (Macky Sall). Por un lado está la propia juventud que ve con incertidumbre su futuro. Por otro lado, la juventud más politizada cree que es hora de tomar el poder y de dar un paso al frente'', apuntó. ''Luego están los jóvenes que viven el día a día y creen que pueden ser años de su vida perdidos y lo que necesitan es llevar comida a su casa. Esa gente va a seguir marchándose''.

El mismo día que Ousmane Sonko ingresó en prisión, el nuevo Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, pidió al Ministerio del Interior que le informara de qué medidas adoptaría ante la ''creciente llegada'' de migrantes al Archipiélago desde Senegal. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, expresó su ''preocupación'' por las consecuencias que la crisis política senegalesa pudiera tener sobre el fenómeno migratorio.

Según el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año llegaron a las Islas 8.506 personas, frente a las 9.589 que sobrevivieron en el mismo periodo del año anterior. Por el contrario, las muertes y las desapariciones siguen creciendo. En este momento, según ha informado Caminando Fronteras a este periódico, no se tiene ni rastro de cuatro cayucos.

A la muerte del hombre localizado en Tenerife, se suma también el fallecimiento el pasado 25 de julio de otra persona que perdió la vida en aguas próximas a Gran Canaria. El 14 de ese mismo mes tuvo lugar una tragedia múltiple, con la muerte de 20 personas en un cayuco senegalés que estuvo 18 días a la deriva. Los supervivientes fueron trasladados a la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.