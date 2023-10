Cruz Roja moviliza voluntarios nacionales para atender a las personas migrantes llegadas a Canarias

Cruz Roja ha hecho un llamamiento a nivel nacional para movilizar voluntarios de la entidad en distintos puntos del país, sobre todo Andalucía, para atender el repunte migratorio que experimenta Canarias en los últimos meses, ya que han admitido que su músculo ya no da más de sí en las islas.

Según el responsable autonómico de emergencias de primera respuesta de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez Verona, hasta la fecha iban moviendo el voluntariado de una isla a otra en caso de ser necesario, “pero ahora están llegando embarcaciones a cualquier parte de las islas, por lo que hemos tenido que coger del músculo de oficina central”, ha detallado en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) este domingo.

Rodríguez Verona ha indicado que ya existe un llamamiento al voluntariado nacional, “sobre todo de la zona de Andalucía”, ya que estos también tienen experiencia en la atención migratoria y “están bastante capacitados para seguir asistiendo a las personas lo más dignamente posible cuando llegan a la playa”.

En declaraciones a la misma emisora, el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, por su parte, ha instado a la creación de una unidad específica que atienda a las personas migrantes que llegan a las costas canarias.

“Lo que no podemos hacer es tirar de voluntariado cuando realmente lo que se necesitan son profesionales remunerados para hacer esa labor”, ha defendido Espinosa.

Ello no significa, ha aclarado, que no se cuente con el voluntariado, pero que ello debería ser “de forma puntual”, no de manera generalizada, como está ocurriendo en estos momentos.