Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) llama a votar este 10N: "Más vale dedicarle 15 minutos el domingo que arrepentirse cuatro años"

El secretario de Organización de Podemos y candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife ha dicho que si el PSOE decide pactar con la derecha "no volverá a gobernar, porque gran parte de su electorado no se lo perdonará nunca".



Por eso, en declaraciones a los periodistas Rodríguez afirmó que si Unidas Podemos "tiene la fuerza y la representación suficiente", el gobierno de coalición de izquierdas o progresista "estará más cerca que nunca".



Añadió que si el PSOE no obtiene mayoría absoluta, entonces se decidirá "de manera colegiada y colectiva" entre los socios de la coalición cuáles son "las bases programáticas", así como quién ocupará una eventual vicepresidencia económica, a pesar de que el líder socialista, Pedro Sánchez, quiera reservarla para Nadia Calviño.



Alberto Rodríguez llamó a los electores a superar el comprensible "cabrero y hastío" que produce la repetición electoral y acudir a las urnas el domingo, porque "más vale invertir quince minutos que arrepentirse cuatro años".



En el caso de Canarias, recordó que en abril el voto fue "masivo" para las fuerzas progresistas, y en concreto Unidas Podemos consiguió un segundo puesto que ahora aspira "no solo a revalidarlo sino a mejorarlo".



El candidato realizó estas manifestaciones tras reunirse con representantes de la Asociación Provivienda, para conocer sus propuestas sobre el parque de viviendas de alquiler y sociales.



Rodríguez denunció que los precios de la vivienda en Canarias "están disparados" y las dos capitales figuran entre las seis ciudades españolas en las que más han subido los precios.



"Eso es una barbaridad, una situación de emergencia social, porque impide ejercer el derecho a la vivienda y que los jóvenes puedan salir de casa de sus padres", afirmó.



Unidas Podemos propone que desde las administraciones públicas se limite el precio máximo de los alquileres y acabar con las ventajas fiscales de las entidades financieras y "los fondos buitre", que pagan "cero por ciento en el Impuesto de Sociedades" gracias a las Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que "tienen que desaparecer del ordenamiento jurídico".