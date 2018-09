Canarias será la primera autonomía en retirar el aforamiento a sus diputados regionales

Canarias será la primera comunidad autónoma en eliminar el aforamiento de sus políticos, tras aprobar el pasado jueves el Congreso de los Diputados la reforma de su Estatuto que incluye esta supresión para los diputados de las islas.



El texto del Estatuto canario, que deberá ser refrendado por el Senado, se adelanta a los estatutos de Cantabria y Murcia, que también contemplan la supresión de los aforamientos, pero que se encuentran en la Cámara Baja en fase de tramitación.



La propuesta de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos, lanzada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pendiente en la mayoría de las comunidades autónomas que quieren eliminar o limitar esta figura de sus estatutos antes de las elecciones autonómicas de 2019.



En Canarias, la supresión del aforamiento está prácticamente aprobada, a expensas del visto bueno del Senado, trámite que para el el presidente canario, Fernando Clavijo, es "urgente" porque la "situación política es la que es" y si se convocaran elecciones anticipadas y no está toda la tramitación resuelta "habría que empezar de cero".



Aunque en Canarias, la reforma de 2015 proponía "limitar" el aforamiento a los diputados al ejercicio de sus funciones, la resolución final elimina el aforamiento de forma completa.



En el caso de Cantabria, el texto a debate suprime el aforamiento para los diputados de la asamblea regional y los miembros del Ejecutivo autonómico.



Hoy, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que, si por él fuera, no habría nadie aforado, "sin excepciones", y ha añadido que no entiende "los privilegios que hay", incluidos "algunos de la Casa Real", porque quienes deben "dar ejemplo" son los que representan a los ciudadanos.



Cantabria es la única comunidad autónoma, con Murcia, que ya ha aprobado en su Parlamento la supresión de los aforamientos si bien los murcianos fueron los primeros, el 26 de abril de 2017.



En esa fecha, el Parlamento autonómico de Murcia aprobó por unanimidad reformar el Estatuto para eliminar la figura del aforamiento de diputados y miembros del Gobierno regional.



PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyaron suprimir el segundo párrafo del artículo 25.2 y del 33.7 del Estatuto de Autonomía, que debe ser ratificado por las Cortes.



Esta reforma exprés del Estatuto de Autonomía se aprobó en víspera del debate de investidura de Fernando López Miras como presidente de Murcia en sustitución de Pedro Antonio Sánchez, que presentó su dimisión tras ser investigado por los casos Auditorio y Púnica.