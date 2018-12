Fernando Clavijo equipara a Vox con Podemos: "Es el mismo populismo" y "son igual de radicales"

Fernando Clavijo ha equiparado este jueves a Podemos y a Vox al hablar del "repunte de los populismos". En manifestaciones realizadas a los periodistas antes de asistir al acto solemne en homenaje a la Constitución, el presidente del Gobierno de Canarias ha afirmado, en referencia a los populismos, que "el de Podemos es el mismo que el de Vox". El dirigente de Coalición Canaria (CC) cree, además, que ambas formaciones "son igual de radicales".

A raíz de una pregunta sobre la irrupción de la extrema derecha en Andalucía, con la entrada en el Parlamento autonómico con 12 diputados de Vox, fuerza que enarbola un discurso machista y xenófobo, Clavijo ha dicho que los partidos políticos son "el reflejo de la sociedad" y que hay sectores que encuentran en esta formación y en Podemos "lo que ellos quieren". Para el presidente regional, es necesaria una reflexión "de todos como sociedad", ya que el país "tiene retos por delante".

Clavijo ha criticado que se gobierne "a golpe de demoscopia sin pensar en las consecuencias de esas medidas" porque el objetivo es "decirle a la gente lo que quiere oír". "Nos hemos olvidado de las responsabilidades que tenemos", ha agregado.

En esa línea, ha insistido en que se deben "hacer las cosas bien" y "propiciar elementos de encuentro" y "sin globos sonda", para que los partidos políticos no se enteren de las propuestas a través de los medios de comunicación.

"Si no hay voluntad seguiremos en las mismas y sabemos las dificultades a las que nos está llevando, dificultades para gobernar, desasosiego, crispación, problemas con los presupuestos y populismo", ha afirmado.

"Voluntad y sosiego" para reformar la Constitución

El presidente del Gobierno de Canarias ha reclamado este jueves "voluntad" y "sosiego" para poder afrontar una reforma de la Constitución que permita adaptar a España a "los nuevos tiempos". Clavijo ha admitido que en la actualidad no hay un "clima" propicio para reformarla tras cuarenta años, por lo que ha apelado a "recuperar el espíritu" de sus fundadores, que antepusieron el interés general al personal y partidista.

El dirigente nacionalista ha valorado que la actual Constitución abrió un periodo "de paz y tranquilidad" en España que permitió el progreso y grandes avances en "bienestar y confort", de ahí que reconozca que se han cumplido todos sus objetivos, especialmente "teniendo en cuenta" que se venía de la Guerra Civil y la Dictadura.

No obstante, ha apuntado que "todo es perfeccionable" porque "no se avanzó lo suficiente" en el estado de las autonomías, por ejemplo, pero entiende que no se pueda realizar una reforma "con urgencia" dado que se trata de la norma básica de convivencia y del modelo de estado.