Fomento no asumirá toda la deuda para paliar las partidas no ejecutadas en 2018 porque "el Gobierno de Canarias renunció a ella"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que su departamento dará una 600 millones de euros a Canarias por las partidas que no se ejecutaron en materia de carreteras en el año 2018. La cifra inicialmente ascendía a 935 millones de euros, pero su departamento "no asumirá toda la deuda" porque considera que el Ejecutivo autonómico ya ha renunciado a esta cantidad.

Ábalos ha expuesto esta postura en la sesión de control en el Senado a la pregunta de la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios sobre la fecha prevista por Fomento para ejecutar las cuatro sentencias del Supremo que condenaron al Estado al pago de los recortes unilaterales decretados por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy a las inversiones comprometidas en las Islas.



Julios ha considerado una "vergüenza" y "una falta al respeto de los canarios" que el Gobierno pretenda rebajar la deuda de 945 a 600 millones y hacer que el Ejecutivo regional renuncie al resto de la financiación.



"No podemos asumir más compromiso que el que consta en la Administración. Ustedes firmaron una adenda renunciando a una cantidad de dinero. Renunciaron en su momento frente al PP. ¿Por qué exigen ahora lo que renunciaron?", se ha preguntado el ministro.



Ha recordado que ambos Gobiernos firmaron el pasado 22 de diciembre el nuevo convenio de carreteras con vigencia de ocho años y una dotación de 1.200 millones, mas una adenda al anterior valorada en 101 millones y el abono de 500 millones por los derechos reconocidos por el Supremo.



En opinión de Ábalos, se trató de un acuerdo "positivo para ambas partes". No obstante, ha remarcado que Fomento sigue hablando con el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) y ha confiado en alcanzar una solución. "Les hemos planteado, incluso, que si hay posibilidad de recurso judicial, queda a salvo, les quitamos la cláusula para que puedan, si no están satisfechos, poder recurrir a los tribunales igualmente", ha explicado el titular de Fomento.



Por su parte, la senadora de CC ha remarcado que los 945 millones les corresponden a Canarias "por derecho y por justicia", y por ello ha censurado que Fomento "tratara de reducir la cantidad a 600". Además, ha preguntado al ministro que habría pasado si el PSOE gobernase Canarias. "¿Hubiera asumido sumisamente perder los 345 millones que el PP dejó de invertir?", le ha preguntado la senadora de CC.



Julios ha demandado que antes de que acabe la legislatura, el Gobierno "cumpla con Canarias" y abone "todo el dinero" que el Estado debe a sus ciudadanos.



"Es nuestro derecho, queremos desarrollarnos económica y socialmente y tener empleo como cualquier otra comunidad autónoma", ha exigido la senadora, quien ha expresado la "buena voluntad" que ha demostrado el Ejecutivo de Clavijo en la negociación. También ha afeado a Ábalos que acuse a CC de "buscar la confrontación" cuando "lo que perisgue es defender los derechos de los canarios".