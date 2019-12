El Gobierno aboga por reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros para reconvertirlos en espacios adecuados

El Gobierno de Canarias aboga de forma inmediata por reabrir Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el de El Matorral en Fuerteventura, para reconvertirlos en espacios adecuados para las personas que llegan a las Islas en pateras o cayucos.



El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "en algunos casos, los CIE son peor que la cárcel", ya que, según ha detallado, se trata de espacios de las personas migrantes no pueden salir ni entrar y comen mal.



Por ello, Pérez ha opinado que los dos CIE que hay en Canarias operativos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, "no son el modelo, mucho menos para los menores" y ha indicado que si Canarias continúa recibiendo cincuenta o cien migrantes a la semana es preciso disponer de un sistema que, a diferencia de los CIE, no se ponga en duda por parte de la comunidad jurídica.



Asimismo, ha criticado que "ahora mismo" algunos migrantes estén en la calle, en albergues municipales, polideportivos o en alojamientos provisionales de Cruz Roja, lo cual, ha continuado, "no puede ser". "El modelo CIE no vale, no sirve", ha manifestado el portavoz del Gobierno, quien ha apuntado que una mejor opción sería que el Ministerio del Interior se ocupase de estas personas y las distribuyese en España.



También ha precisado que las fuerzas de seguridad establecidas fundamentalmente en Mauritania han impedido la llegada de 2.000 personas a Canarias, si bien, ha admitido, no es suficiente porque "el resultado es que siguen viniendo a las islas", ya sea porque la ruta del Mediterráneo está prácticamente cerrada o porque el mar está en calma, ha agregado.



La solución para el Gobierno "no es poner cada vez muros más altos" sino "contribuir al progreso de África" para tratar de resolver las situaciones de desigualdad e injusticia que de forma frecuente se dan en este continente.



Según el portavoz gubernamental, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, está muy implicado en convencer a ayuntamientos y cabildos en que hay que reorganizar el sistema que se ha desmontado en los últimos años cuando dejaron de llegar cayucos a las islas.



Durante este tiempo se han cerrado CIE y albergues "porque no venía nadie", ha añadido Pérez, quien por ello cree que ahora "probablemente" es preciso reabrir estos espacios para reconvertirlos en espacios adecuados. Aunque no sabe si solo esta medida será útil, ha afirmado que el Gobierno lo que propone es que se reaccione para actuar de forma coordinada y acertada cuando llegan los migrantes.



En su opinión, es preciso disponer de "un sistema pensado" porque es obligación del Ejecutivo, partidario de aprovechar la infraestructura de los CIE para establecer unos centros que cambien la organización y manera de atender a los migrantes.



"De ninguna manera creemos que los CIE son el mejor sistema, pero hay que tener un sitio donde atender a los inmigrantes", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en la necesidad reconfigurar estos espacios.