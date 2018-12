Nueva Canarias propone "recuperar" para gasto social 215 millones de la "irresponsable" rebaja fiscal del Gobierno

Nueva Canarias (NC) ha presentado un total de 26 enmiendas al texto articulado de la ley y 136 modificaciones a los estados financieros de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019, que redistribuyen las partidas incorporando 215 millones de euros a la política social.



Tal y como ha expuesto el presidente de NC, Román Rodríguez, tras ser rechazada la enmienda a la totalidad del texto, su grupo ha propuesto 26 enmiendas al articulado que "incorporarían 215 millones de euros más gracias a la revisión de la política fiscal del Gobierno canario manteniendo la estructura fiscal de los últimos años".



Con ese propósito ha reclamado la "recuperación de ingresos y del gasto público" que, a su juicio, "ha sido eliminado fruto de una rebaja irresponsable que compromete los ingresos".



"No estamos de acuerdo en las rebajas fiscales oportunistas y coyunturales, pues no son justas y restan capacidad de gasto público", ha subrayado el dirigente nacionalista



Como ha recordado, "los partidos conservadores quieren restar 149 millones priorizando la foto fácil a las necesidades de Canarias", que desde NC han revisado y "recuperan" 12,2 millones de euros del impuesto a la reducción de la energía, 74,5 millones de la reducción "irresponsable" del IGIC del 7 al 6,5 %, y 28 millones del IRPF -"porque no afecta a las rentas bajas"-.



También suma "30 millones de euros de la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones", 40 millones de la rebaja en telecomunicaciones y del incremento del IGIC de lujo y superlujo al consumo suntuario con 30 millones más".



De esta forma, la propuesta de NC es "incrementar en 45 millones de euros los gastos y las partidas orientadas a exclusión social y pobreza" y destinar 85 millones a la sanidad -"duplicando lo que prevé el presupuesto"-, 60 millones a educación y otros 25 millones a vivienda, que Rodríguez ha definido como "un derecho quebrado" en Canarias.



Además, el líder de NC ha señalado que la bonificación para donaciones y sucesiones sería solo para cuantías hasta 300.000 euros y añaden un recurso por transferencia del Estado del Plan contra la pobreza de 30 millones, 12 para los ayuntamientos y 18 para la Comunidad Autónoma.



De esta forma, para la pobreza, además de los 57 millones de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) que figuran en las cuentas se añadirían los 45 millones comentados de la revisión de la política fiscal y los 18 millones de euros que provienen del Estado, por lo que "se podría duplicar la cantidad para pobreza con datos y no con especulaciones", ha recalcado Rodríguez.



Para Nueva Canarias esta "alternativa global en los ingresos y la orientación del gasto" para la Ley de Presupuestos "podría recuperar para gasto público y social y servicios púbicos básicos 215 millones de euros más".



Con la propuesta de NC, "la pobreza tendría cerca de 70 millones más, la sanidad 85 millones más, la educación 60 millones más y 25 más en vivienda", lo que a juicio de su presidente "es posible" con un "cambio en la orientación" de las cuentas.



Para Rodríguez, los presupuestos "no consideran a la gente de Canarias una prioridad, a pesar de que luego se golpean el pecho cínicamente con las listas de espera, con la situación en materia de dependencia o diciendo que los pobres están olvidados", cuando, en su opinión, "se están restando recursos a costa de la gente".



Por ello, ha añadido que esta alternativa de NC "es una política de respuesta a la injusticia y el reparto injusto de los recursos y de lucha contra la pobreza".



En el caso de las modificaciones, 136 en total, ha indicado que "son por valor de 27 millones de euros, 9 para movilidad, transporte y carreteras, 5 para renovación de la flota de guaguas y camiones -"en impulso a la descarbonización"-, 3,3 para saneamiento y depuración, 1,2 para energías renovables y 5 para programas turísticos.



A estas modificaciones se suman "1 millón para agricultura, 1 millón para acciones en materia de comercio interior, zonas comerciales abiertas y mercados, 15,2 millones en sanidad, educación y servicios sociales".



Dentro de las posibilidades, ha detallado Rodríguez, son "52,2 millones de euros que se han modificado para una mejor distribución de inversiones, con especial relevancia para sectores de energía alternativas, depuración y saneamiento, que son "puntos débiles".



Las modificaciones en materia de personal incluyen la reducción de la jornada de 35 horas semanales aprobada sea trasladable a empresas públicas, consorcios y fundaciones y al personal dentro del ámbito del sector público de la comunidad autónoma.



Además, ha pedido que se equiparen las prestaciones por incapacidad laboral para que contemplen "los mismos términos" ya que "ahora hay divergencia entre el personal".



En esta cuestión, NC propone la recuperación de la Academia Canaria de Seguridad que desapareció en tiempos de crisis y la creación de 100 plazas en la Policía Canaria, así como la posibilidad desde el Gobierno de abrir procesos selectivos de Policía Local de forma insular.



Así mismo, estas modificaciones abordan leyes que se tramitan y para las que el Ejecutivo destina recursos como "el Plan Canario de Vivienda y las leyes de Memoria Histórica, Bibliotecas y Deporte", previstas para estar operativas a principios de 2019.



En materia de cooperación, NC quiere destinar "200.000 euros al pueblo saharaui para el campamento de Tinduf, una aportación al trabajo de CEAR en materia de inmigración y atención al refugiado y una partida para que el asesoramiento jurídico sea gratuito".