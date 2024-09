Ecologistas en Acción recurre la autorización de un vertedero y planta de residuos en Arnedo

Ecologistas en Acción ha presentado un discurso de alzada a la revisión de la autorización ambiental integrada para un vertedero de residuos no peligrosos y planta de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Arnedo, de la empresa FCC Medio Ambiente S.A. El BOR publicó el 21 de agosto la revisión de la autorización ambiental integrada, que Ecologistas defiende que “no se ajusta al Derecho en muchos de sus aspectos”.

En concreto, según refleja Ecologistas en Acción, incumple lo previsto en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio en varios de sus preceptos: “no establece la superficie máxima del frente de vertido en uno de sus vasos, no fija la cantidad anual de vertidos cuyo depósito en vertedero se autoriza, pospone o no concreta la garantía financiera exigible, no establece los niveles de intervención exigibles a las aguas subterráneas, no resuelve adecuadamente la caracterización de los residuos a depositar en vertedero, omite el análisis económico actualizado de los costes de vertido, permite el depósito de residuos sin ningún tratamiento previo y no exige la recogida y tratamiento de los gases generados en el vertedero”.

La organización también asegura que “no exigen los condicionantes de estabilización de la materia orgánica y de eficiencia en el tratamiento previo al vertido”, ya que explican que aunque el vertedero es para el depósito de residuos no peligrosos, en la resolución se contempla la existencia de residuos peligrosos en el flujo de residuos a depositar. “En la resolución impugnada no se establece el tratamiento de los lixiviados generados en los cuatro vasos. Tampoco se establecen medidas para evitar el desbordamiento de los dos balsas de lixiviados en caso de fuertes precipitaciones”, apuntan.

Finalmente, señalan que “hay una contradicción en el flujo autorizado de residuos a depositar en el vertedero. No se autorizan en la resolución operaciones de tratamiento de residuos que supongan una recuperación de materiales, sin embargo en esa instalación se han producido esas operaciones en 2021 y 2022, y también se contemplan en la resolución”.