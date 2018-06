El Parlamento aprueba por unanimidad reformar la ley de RTVC para evitar ir a negro el 30 de junio

Todos los grupos del Parlamento de Canarias han respaldado este miércoles modificar la Ley de RTVC para evitar que se vaya a negro el próximo 30 de junio y que, en consecuencia, se vayan a la calle unas 300 familias. Las fuerzas parlamentarias han celebrado este clima de consenso asegurando que han antepuesto el futuro de estos trabajadores a los intereses de cada partido, por lo que tanto las enmiendas como el texto normativo final han sido aprobados con los 55 diputados que han votado en la cámara regional.

Los portavoces parlamentarios habían adelantado este martes por la tarde su decisión de desbloquear la situación caótica en la que está sumido el ente público, acentuada tras la marcha de Santiago Negrín. De este modo, acordaron que el Gobierno nombre a un administrador único siempre que sea sometido posteriormente a votación del Parlamento y que su nombramiento sea por un período de seis meses y la propia cámara lo pueda revocar si no cumple con sus funciones.

Las fuerzas parlamentarias se dieron también este martes un plazo de 48 horas para tratar de buscar un candidato de consenso. Los grupos de la oposición han barajado el nombramiento de Candelaria Delgado, actual directora de Comunicación y Marketing de RTVC. Sin embargo, varios diputados han reconocido este miércoles o han dejado entrever que el plazo es insuficiente y que lo más probable es que sea nombrado el candidato de Coalición Canaria, José Carlos Naranjo Sintes.

"Ya nos quedan solo 24 horas y no nos queda tiempo, por lo que como no va a ser posible, nos hemos comprometido desde NC a abstenernos ante el nombramiento de Sintes y si no cumple sus funciones podremos cesarlo y nombrar uno nuevo", ha subrayado la diputada de Nueva Canarias Esther González.

Juan Márquez (Podemos) se mostró en los mismos términos, asegurando que su grupo no va a bloquear el nombramiento del candidato que proponga el Gobierno si no se logra un consenso en las próximas horas. Ha recordado que lo fácil habría sido decir que la tele se va a negro por la mala gestión, pero "nos hemos sentado por los trabajadores" y "porque creemos en la necesidad de un medio público de calidad que cohesione nuestra tierra", subrayó.

El diputado de la formación morada recalcó que esta no es una nueva ley de RTVC sino que es una modificación de la misma para poder salvar al ente de esta situación grave en la que se encuentra. Así mismo, insistió en que este día supone una "oportunidad" para mirar hacia el futuro y su grupo pedirá la subrogación de los trabajadores del ente público y que los de la radio tengan condiciones dignas.

El diputado del PSOE Gustavo Matos reconoció que su partido en ocasiones no ha tomado las decisiones más acertadas en cuanto al ente público. No obstante, añadió que este Parlamento no puede volver a "estar secuestrado" por los intereses particulares de ninguna empresa.

A juicio del parlamentario socialista, este es un buen día para reflejar que el Parlamento sí que representa los intereses de la ciudadanía ya que se han dejado a un lado los intereses de cada partido para solucionar la situación de incertidumbre en la que se encuentran estos trabajadores.

Luz Reverón, del PP, reivindicó la importancia que ha tenido su grupo a la hora de desatascar esta situación ya que fueron los populares quienes propusieron la fórmula de que el administrador único fuera nombrado por el Gobierno y luego refrendado por el Parlamento.

El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Ruano, fue el único que hizo alusiones a los pasados debates en la cámara para defender, a su juicio, que no solo la mala gestión de Negrín había sido clave en esta situación, sino también las votaciones para nombrar nuevas consejeras del Consejo Rector del ente público.

Además, reprochó que "ha habido momentos en los que no se ha producido consenso, sobre todo, cuando ha habido conversaciones ajenas a la propuesta de este grupo parlamentario". Y aunque insistió en que no quería hacer alusiones al pasado, sí añadió que quizás la situación hoy día no sería la misma para la tele pública si el entendimieno hubiera llegado antes al Parlamento y agradeció el trabajado de la diputada del PP Australia Navarro.

Melody Mendoza, de ASG, aseguró por su parte que al nuevo administrador "no se le va a dar carta blanca" sino que tendrá que hacer el trabajo "bien y rápido, pues los plazos son los que son. Estamos hablando de que con suerte el viernes podamos debatir el nombramiento".

Los grupos tienen hasta este jueves para acordar un administrador único alternativo a José Carlos Sintes, el consejero auditor que lleva más de cuatro años elaborando un informe de fiscalización del ente público, encargado por el Parlamento en marzo de 2014.

Si finalmente el próximo viernes es nombrado Sintes estará en el cargo por una duración de seis meses y si la Cámara regional entiende que no está cumpliendo con las funciones que se le encomiendan pueden revocarle .