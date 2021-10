La Agrupación Socialista Gomera rompe la unidad del pacto de Gobierno al no cuestionar la idoneidad del candidato de Coalición Canaria a la RTVC

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha respaldado la candidatura de Francisco Pomares, propuesto por CC, para la junta de control de RTVC. Así lo ha manifestado la diputada Melodie Mendoza, que ha resaltado su trayectoria profesional y no ha cuestionado su idoneidad. Una posición que contrasta con las del resto de socios de gobierno. Mientras Nueva Canarias y Podemos han rechazado la candidatura del periodista, el PSOE se ha abstenido por coherencia con lo que votaron sus órganos, pero la diputada del grupo parlamentario socialista Nira Fierro ha advertido de que "quien aspira a la junta de control de RTVC no debería enrarecer el ambiente de trabajo” y ha reprochado sus "insinuaciones respecto al director general del ente". "No deja de sorprendernos que se pida la idoneidad y el apoyo del grupo socialista para una persona que siembra dudas al procedimiento abierto y al candidato a director general con insinuaciones a su honestidad", ha insistido.

Fierro destacó que su grupo parlamentario ha sido coherente con sus acuerdos y decisiones, pero ha remarcado que en las últimas semanas Pomares "ha sembrado la duda" no solo respecto al concurso público de RTVC, sino también sobre el administrador único del ente, Francisco Moreno, propuesto precisamente por el PSOE. "Estamos viendo la mejor televisión, respaldada por las ciudadanas y los ciudadanos", "¿quién quiere volver al pasado y quién prefiere trabajar en un futuro que mejore lo que actualmente estamos viendo?", cuestionó.

El periodista Francisco Pomares ha vuelto a presentar, al igual que los otros seis candidatos y candidatas a la Junta de control de RTVC, su currículum después de que fuera acusado de haberlo falsificado. "Este asunto de mi curriculum corresponde a una campaña mediática contra mí por defender desde hace décadas que nuestra televisión sea pública", ha asegurado. "No es la primera vez que se actúa de esta manera contra quienes no están de acuerdo con la renovación constante de los contratos televisivos a los mismos licitadores", aseguró.

Sobre las acusaciones realizadas por el periodista hacia el director del ente de las que le acusó Fierro, ha contestado: "No he hecho jamas una acusación sobre la honorabilidad de Francisco Moreno, que por cierto, es amigo mío y he defendido públicamente en multitud de ocasiones, algo que le puedo mostrar".

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna abría el pasado mes de septiembre una investigación para determinar si el periodista Francisco Pomares, candidato fallido de Coalición Canaria a la junta de control de Radio Televisión Canaria (RTVC), presentó un currículo falso en la que incluyó trabajos con dos productoras ligadas a Diario de Avisos, según una querella presentada en julio por esas dos mercantiles admitida a trámite por el juez César Romero Pamparacuatro.

Nueva Canarias y Podemos votan en contra

Díaz Estébanez, diputado del grupo nacionalista canario, que propuso a Pomares para este cargo señaló en la comisión parlamentaria celebrada este lunes que "no hay sentencias" y que "cuando se produzcan sentencias nuestro partido las acata y las respeta". Además, añadió que el partido si se equivoca con el candidato "nos equivocamos nosotros y lo asumiremos". Así mismo, reprochó la decisión de Nueva Canarias de intervenir después de que lo hicieran todos los candidatos y así explicar cuál sería el sentido de su voto.

Carmen Hernández, Nueva Canarias, destacó que su grupo votaría a favor de todos los candidatos y candidatas que a su juicio cumplen con la idoneidad y los principios de imparcialidad e independencia, algo que cree que cumplen todos a excepción de Pomares.

Desde Podemos, Francisco Déniz recalcó que en la anterior comisión parlamentaria votó en contra de esta candidatura porque considera que Pomares no cuenta con "un perfil idóneo a la hora de fiscalizar los contratos que se producen en la TV Canaria" ya que "trabaja para empresas que lícitamente pugnan por contratos y eso no es garantía de su idoneidad". Además, negó que lo hiciera por desacuerdos políticos ya que al candidato del PP sí lo ha respaldado y preguntó si en caso de ser elegido dimitiría si los tribunales sentencian que falsificó su curriculum.

La diputada tránsfuga Vidina Espino afeó que Podemos y Nueva Canarias "están haciendo lo posible" para que esta comisión no se celebrase. Sobre ello, Déniz apuntó que esta "comisión se convocó de forma irregular el jueves" y que su grupo no entendía por qué se les obligaba a votar en bloque y querían que se permitiera votar candidato a candidato.

(Habrá ampliación)