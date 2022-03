El Grupo Mixto del Congreso cede a la diputada tránsfuga Meri Pita la Portavocía de la Comisión de Cooperación

El Grupo Mixto del Congreso ha decidido ceder a la diputada tránsfuga de Unidas Podemos Meri Pita la Portavocía de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que hasta ahora venía ocupando el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Pita es considerada tránsfuga por Unidas Podemos desde que anunció la semana pasada su decisión de abandonar la formación y pasarse al Grupo Mixto reprochando a la dirección de la formación haberse convertido en “una especie de caza de brujas” contra “cualquier disenso”.

Esta salida llevó a diversos de cargos de Podemos a acusar de “transfugismo” a Pita y a pedirle que renunciara a su escaño. Pero la diputada canaria ha hecho caso omiso a las solicitudes de sus excompañeros y ya convive con sus nuevos compañeros del Mixto y en breve será reubicada en uno de sus escaños del hemiciclo.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por 11 diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), Navarra Suma (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno) y Teruel Existe (uno), así como el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, que se sumó hace ahora un año.

Comisión legislativa

Esta nueva incorporación ha obligado a los integrantes del grupo a reorganizarse internamente acordando, por “muy amplia mayoría”, otorgarle la Portavocía de la Comisión legislativa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Se trata de una comisión con carácter legislativo, con lo que puede tramitar leyes, que además acoge comparecencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y que cada año estudia y debate resoluciones al Plan de Cooperación al Desarrollo.

Esta Portavocía la detentaba el representante de NC, Pedro Quevedo, que precisamente cederá su escaño por Las Palmas el próximo mes de junio a Coalición Canaria -María Fernández es la siguiente en la lista- en virtud de los acuerdos que ambos partidos firmaron al presentarse en coalición en 2019.

Cuando formaba parte de Unidas Podemos, Meri Pita ya tuvo oportunidad de presidir una comisión parlamentaria, concretamente la que investigó el accidente de un avión de Spanair ocurrido en agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

No obstante, no todos en el Mixto están de acuerdo con la decisión adoptada en el seno del grupo. Cambronero, que se ha quejado en diversas ocasiones del trato que le dan sus compañeros, ha aprovechado para criticarles de nuevo por haber reservado una comisión legislativa a Pita y no a él, que está al frente de una comisión de segundo nivel como es la Comisión de Peticiones, cuyas reuniones son además a puerta cerrada.

“Parece que por motivos de afinidad con la diputada recién ingresada motivan esta decisión. Queda demostrado que tienen algo personal contra mi y que además vulneran la Constitución sin rubor ni atisbo de sonrojo, con permiso del sector progre de la Mesa del Congreso”, denuncia Cambronero en un comentario publicado en su perfil de Twitter.