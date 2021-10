El concejal de Ciudadanos (Cs) en Las Palmas de Gran Canaria José Antonio Guerra ha renunciado este lunes a su acta y ha anunciado mediante un comunicado que abandona el partido, al que ha calificado de "naranja podrida" que está "contagiada de la vieja política" de la que rehuía.

Guerra explica que su decisión es "por coherencia, por convicción moral" y, sobre todo, por el compromiso que adquirió con quienes le votaron, por lo que es irrevocable. Afirma que ha recibido múltiples ataques por parte de la formación, el último, por participar hace un año en una convocatoria pública en el Ayuntamiento para el puesto de director general de Seguridad y Emergencias, "un derecho de cualquier ciudadano" y para el que reunía los requisitos y no existía impedimento legal, según le indicaron los Servicios Jurídicos municipales.

Estos "ataques y acoso" por parte de la dirección del partido en Canarias, asegura Guerra, se deben a la denuncia que efectuó ante la ejecutiva nacional de Cs tras detectar graves irregularidades en la actuación de varios cargos públicos: "Dado que la dirección del partido en Canarias no cumple ni con los compromisos ni con los valores con los que nos presentamos a las elecciones, Ciudadanos ya no es mi partido. Ciudadanos se comprometió a actuar de acuerdo con unos principios que ha pisoteado continuamente", denuncia.

A juicio del hasta este lunes edil de Cs, los miembros del partido se "han contagiado de las formas de la vieja política (no trabajan por los ciudadanos, alimentan bulos, conspiran, diseñan estrategias y campañas de difamación contra todo aquel que denuncie, aunque sea internamente, sus malas prácticas, etc.)", lo que ha provocado un goteo incesante de abandonos, tanto de afiliados, como de cargos electos y orgánicos.

Además, cree "impresentable" que el coordinador de Ciudadanos en Canarias, miembro de la ejecutiva nacional, Enrique Arriaga, vaya a ser investigado por un presunto delito de prevaricación y no presente su dimisión, como obliga el código ético y conducta del partido, o sea cesado por no hacerlo.

Según Guerra, los dirigentes de Ciudadanos han demostrado también no tener ningún interés por Canarias, a donde "sólo vinieron en campaña electoral hace dos años para pedir el voto". Asegura que la líder el partido, Inés Arrimadas, le aseguró que defendería a los canarios, pero "nos traicionó votando en el Congreso en contra de nuestros derechos, en contra del REF". Y añade que "qué se puede esperar de alguien que no se ha tomado la molestia ni de saberse el nombre de La Palma, llamándola Las Palmas".

Pese a su experiencia en Cs, afirma que cree en la participación pública y que por ello, aunque ha renunciado a su acta de concejal, seguirá trabajando por los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.

"Yo he cumplido las promesas electorales que hice. He sido consecuente con practicar una política útil, he trabajado desde la oposición con lealtad, intentando con mis propuestas y mociones mejorar las cosas en nuestra ciudad", ha afirmado Guerra.