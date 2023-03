El Mediador insinúa que en la moción de censura de Santa Cruz de Tenerife se pagó un millón de euros: “Compraron a la concejal”

Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, el hombre que ha dado nombre a la causa judicial que ha sacudido la política española estas últimas semanas, continúa su periplo por medios de comunicación y regando de afirmaciones y acusaciones cada una de sus intervenciones. Este mismo viernes, en una emisora local de Tenerife, Xanadú Radio, aseguró que personas no identificadas por él se gastaron un millón de euros en comprar a una concejala para que provocara un vuelco en 2020 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y devolviera el poder a Coalición Canaria y el Partido Popular. “Compraron a una concejal”, dijo el Mediador sin aportar ninguna prueba y sin profundizar en el asunto porque, añadió, no le interesó al no haberse llevado una comisión por la operación.

Estas insinuaciones las lanzó Navarro Tacoronte al final de una caótica entrevista durante la cual quiso referirse a esa operación de la moción de censura sin que las personas que con él charlaban parecieran tener mucho interés en conocer lo que trataba de decir. Pero tenía muchas ganas de decirlo porque a la pregunta “¿Ha trabajado usted de mediador con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife?”, el Mediador respondió: “Con Bermúdez no he tenido el honor, que sé que es honrado y honesto, pero coño, el millón de euros que se gastaron me lo hubieran dado a mí, pero bueno”.

Fue entonces cuando uno de los participantes en la charla le preguntó “¿qué millón de euros?”, y el Mediador salió por peteneras hasta que unos minutos más tarde volvió a retomar la cuestión cuando se le preguntó si se ha reunido con Patricia Hernández (PSOE), precisamente la alcaldesa que fue desalojada por la moción de censura entre CC y el PP apoyada por la tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso. “No sé ni quién es”, dice Navarro sobre la socialista, y añade, “la que echaron por comprar a la concejala esa, ¿no,? le hicieron moción de censura porque compraron a la concejal”.

El Mediador dijo que habló “lo de la moción de censura” con la concejala de Ciudadanos Matilde Zambudio, que se mantuvo fiel a su partido y al pacto con el PSOE, pero enseguida hizo otro cambio de tercio porque dijo que no es ese “un tema” del que quisiera hablar porque no cobró ninguna comisión. “De lo que no me llevo dinero no quiero ni molestarme”, concluyó.

A continuación, el Mediador aseguró haberse reunido con el consejero de Transición Ecológica de Canarias, José Antonio Valbuena, y con algunos de sus directores generales, sin concretar nada más. El titular de ese departamento ha negado reiteradamente haber mantenido contacto con Navarro Tacoronte y este viernes lo ha vuelto a negar. “No ha existido una reunión ni un almuerzo con Navarro Tacoronte, aunque este señor intentó pedir cita por varias vías y de hecho abordó al consejero una vez en el aeropuerto sin que se la diera nunca, y todo el contacto se limitó a eso”, informaron desde la consejería a la vista de esta noticia.

La concejala Evelyn Alonso, actual responsable de Seguridad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entró a formar parte de ese Consistorio tras la extraña dimisión de uno de los concejales que obtuvo Ciudadanos en 2019. Venía de ser auxiliar administrativa del Grupo Parlamentario Mixto, en el que estaba su partido, en la Cámara Regional, pero de repente cortó toda la comunicación con él y no atendió ninguno de los requerimientos que le ordenaban que se mantuviera fiel al pacto con el PSOE. De este modo, Coalición Canaria y el PP interpusieron una moción de censura que descabalgó de la alcaldía de la socialista Patricia Hernández para devolvérsela a José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria.

Ciudadanos la ha expulsado definitivamente de sus filas y nadie en CC informa de momento si formará parte de sus listas a las elecciones de mayo.

Esta es la primera vez que alguien públicamente da una cifra de lo que podría haber cobrado Evelyn Alonso por esa acción.