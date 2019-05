El presidente de la patronal de Las Palmas se arrima a Coalición Canaria

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, se ha deshecho en elogios hacia el candidato de Juntos por Gran Canaria-Coalición Canaria al Parlamento regional por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, en un vídeo publicado por el propio aspirante de la formación nacionalista en su cuenta de Twitter.

En el minuto y 23 segundos que dura el vídeo, en el que aparecen sobreimpresas las marcas de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria (la confluencia de ambas formaciones para las elecciones del 26 de mayo), Manrique de Lara pronuncia una amalgama de adjetivos para definir a Rodríguez: desde “comprometido” y “dinámico” a “digital” o “divertido”.

El vídeo comienza rememorando cómo Manrique conoció a Rodríguez: “Por referencias de su padre” y añade que lo conoció “mucho mejor” cuando “fue concejal del Ayuntamiento de Telde”. A partir de ese momento, comienza la retahíla de piropos hacia el candidato de CC.



En declaraciones a este periódico, Manrique de Lara ha explicado que para la elaboración de ese vídeo un periodista le preguntó y él se ha limitado a responder y dar su opinión, algo que considera "normal".

"Yo he hablado de todos los candidatos cuando me preguntan, no solo de Pablo Rodríguez; no tengo ningún problema en decir lo que pienso de un candidato o un grupo político y eso no significa tomar partido", algo que niega haber hecho, puesto que la organización a la que representa "no puede tomar partido por ninguna formación".



El presidente de la CCE justifica que en esas declaraciones aparezcan el logo de CC y Unidos por Gran Canaria porque el vídeo no lo ha editado la organización que lidera, porque si hubiese sido así "sería muy llamativo". Además, asegura que "no es la primera vez ni la última que cualquier partido político coge las declaraciones de un líder empresarial, sindical o de la sociedad civil y las edita. No me parece grave".

Sin embargo, en círculos empresariales isleños, las declaraciones de Manrique de Lara reflejadas en el vídeo de Coalición Canaria-Juntos por Gran Canaria han generado malestar, pero ninguno de los empresarios que han mostrado sus críticas a este periódico se ha atrevido a autorizar su difusión.

Antonio Rivero dimitió tras elogiar a Soria

Manrique de Lara es el primer líder de la patronal grancanaria que exhibe públicamente sus preferencias políticas. Ya lo hizo en 2003 el entonces presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Antonio Rivero, que en el tradicional encuentro de navidad con los medios informativos se manifestó admirador de José Manuel Soria, por entonces presidente del PP canario y presidente del Cabildo de Gran Canaria. Acorralado por las críticas internas, Rivero se vio obligado a dimitir.