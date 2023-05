Dos restaurantes de Gran Canaria y uno de Lanzarote, nuevos Recomendados de la Guía Michelin

Este mes de mayo termina con un broche de oro lleno de sabor que protagonizan las islas de Gran Canaria y Lanzarote gracias a la nueva incorporación en la Guía Michelin dentro de la categoría de “Restaurantes Recomendados” de los establecimientos Casa Romántica en Agaete y Sorondongo en Las Palmas de Gran Canaria por la isla redonda, mientras que por la isla conejera se suma SEBE.

Victor Lugo junto a su familia son los propietarios de Casa Romántica en Agaete, Gran Canaria, un proyecto que nació en medio de la pandemia y que se extiende como un brazo más a su Finca La Laja/Bodega Los Berrazales, lugar ya icónico de la isla y que es la finca más visitada de toda la isla.

El restaurante ha ido evolucionando en su cocina, comandada ahora por Aridani Alonso, ha sido descrita por la propia guía como “un restaurante de carácter familiar y ambiente informal que cautiva a pie de carretera en un entorno del Valle de Agaete muy pintoresco. ¿Su propuesta? Defienden una cocina canaria bien actualizada que ensalza el producto km0 y ve la luz a través del servicio a la carta, con alguna opción de medias raciones y sobre todo con unos menús degustación en constante evolución. ¡Producen su propio vino y café!”.

En Las Palmas de Gran Canaria y el 3 de enero de este año 2023 nació Sorondongo, el proyecto de Richard Díaz (que curiosamente antes de abrirlo era el jefe de cocina de Casa Romántica y trabajó en Poemas by Hermanos Padrón también).

Su propuesta es muy especial y así se describe en la propia guía: “Un proyecto que llega a la isla pisando fuerte y toma por nombre una de las danzas tradicionales más representativas de su folclore popular. El joven chef sabe ponerlo al día, añadiéndole unos interesantes toques personales de creatividad. La oferta se centra en dos menús degustación (Santa Ana y Vegueta), aunque también existe carta y la opción de medias raciones”.

El tercer y último restaurante que aparece como nuevo recomendado en la isla es uno de los mejores lugares para comer arroz de toda Canarias (por no decir el mejor, que es lo que creo), SEBE, ubicado en Costa Teguise, Lanzarote.

Ahí Santi Beneítez y Begoña Ratón han conformado un especial rincón que se ha convertido en punto de peregrinación obligatoria para todos los amantes de la gastronomía. De ellos la guía reseña que “pocos hay en la isla de Lanzarote que no conozcan los espectaculares arroces de Santi Beneítez (con pulpo, de gambito, de carabinero, cuadrado de cabrito canario, etc, elaborados siempre con granos de Molino Roca). Un cocinero autodidacta y de esencia mediterránea que ha sabido dejarse llevar junto a su mujer, Begoña Ratón, al frente de la sala, por el amor a los fogones y el deseo de luchar por tener su propio negocio. En este acogedor local que dominado por los tonos blancos y las formas orgánicas no desentona con el estilismo típico de la isla podrá descubrir una cocina con alma y personalidad, que desde la tradición y sin que falten los detalles técnicos, exalta constantemente los productos autóctonos par lo que acude por norma a los fantásticos pescados y mariscos que le llegan a diario a La Santa, una reserva marina al norte de la isla con muy pocas licencias de pesca. Pruebe también sus vinos, pues la inmensa mayoría son de pequeños productores canarios”.

Sin duda alguna esta es una gran noticia para la gastronomía canaria, que sigue acaparando el interés de la más importante y prestigiosa guía gastronómica a nivel mundial, Michelin. El aparecer aquí justo al comienzo del mes de junio es un espaldarazo de apoyo espectacular con el que afrontar las reservas veraniegas, así que ya saben, dense prisa y no tarden en hacerlo. Desde Por Fogones queremos felicitarles a todos ellos públicamente por su trabajo, persistencia y corazón, todos han aparecido por estas líneas y somos conscientes de lo que este momento significa para todos ellos. ¡A disfrutarlo!

