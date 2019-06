Canarias, única comunidad sin desarrollar la ayuda a domicilio para dependientes

La alternativa que se ha facilitado desde el Gobierno de Canarias es una prestación vinculada al servicio. Es decir, la posibilidad de contratar a través de determinadas empresas privadas La hasta ahora directora de Dependencia del Gobierno ha explicado que el objetivo es ir ampliando toda la cartera de servicios que ampara la dependencia. Hay ayuntamientos que sí que aportan esta ayuda de forma directa, pero a través de un plan concertado con el área de Políticas Sociales Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, "es una barbaridad" que mientras en toda España hay 240.000 casos de ayuda a domicilio, en Canarias no despegue esta prestación "No entiendo por qué me obligan a elegir solo entre cuatro empresas", señala una mujer que cuida a un familiar dependiente