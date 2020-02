La odisea para posponer tu examen si opositas para el Estado y sufres un ingreso hospitalario por enfermedad

El sistema de oposiciones del Estado sitúa en desventaja a las personas de comunidades autónomas como Canarias, donde los aspirantes a una plaza pública tienen que acudir a Madrid para realizar algunas de las pruebas. Debido a esta situación les resulta más caro desplazarse, además de generarles mayor estrés. Eugenia es una de las afectadas que opta al cuerpo de administrativos del Estado por el cupo de personas con discapacidad ya que padece desde 2011 la enfermedad de chron. Desde el pasado 12 de febrero se encuentra ingresada en un hospital de Tenerife, por lo que no podrá asistir a la segunda prueba del examen en la capital este mismo 23 de febrero.

La opositora, de 44 años y residente en Tenerife, envió un escrito solicitando un cambio en la fecha del examen en el que adjuntaba un informe de su facultativa donde detallaba el motivo del ingreso y que se desaconseja viajar por esta causa. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Función Pública se le ha contestado en un escrito comunicándole que la fecha del examen es "única" tanto en "lugar" como en "fecha y hora" para "cada uno de los opositores".

La resolución añade que en el caso de estas oposiciones, la Comisión Permanente de Selección solo se contempla posponer la fecha del examen en caso de acreditar que la opositora está viviendo una situación de "embarazo de riesgo o parto". Es el caso de Ruth, una de las opositoras que habló con este periódico hace unos días cuando estaba a punto de salir de cuentas. Aunque sí que se le ha permitido realizar el examen otro día, tendrá que acudir a Madrid en breve (aún desconoce la fecha) y tendrá que separarse de su bebé, como le ha ocurrido a Esther, otra opositora que tiene que acudir este domingo al examen y separarse por primera vez de su hija lactante.

Eugenia explica que trabaja como interina, pero mantiene la ilusión de presentarse a estas oposiciones para disfrutar de una mayor estabilidad. Después de haber aprobado la primera prueba ya tenía el billete comprado para volar a Madrid y quedarse todo el fin de semana del 23 de febrero. Sin embargo, su enfermedad a veces le hace padecer brotes por los que es hospitalizada y así sucedió el pasado día 12. Aún permanece ingresada. Momentos después de esta publicación, la afectada aseguraba que había recibido una llamada desde Delegación del Gobierno, desde donde se han comprometido a darle una solución en los próximos días y que pueda realizar el examen en otra fecha. "Quiero agradecer el buen trabajo del delegado del Gobierno en Canarias", asegura.

Lamenta que casos como el suyo no estén contemplados y tenga que perder todo su tiempo y esfuerzo preparándose esta oposición sin la oportunidad de acudir a realizar la última parte del examen a Madrid. "Me enfada por el tiempo perdido, el pago de la academia y otros gastos", afirma. Ahora no sabe ni si la compañía aérea le devolverá al menos parte del dinero invertido.

Compañeros y familiares de Eugenia se están movilizando estos días en los que se encuentra hospitalizada para que le den una solución sobre su examen. Han denunciado la causa en la Diputación del Común de la comunidad autónoma, desde donde señalan que han tenido que trasladar la queja al Defensor del Pueblo ya que se trata de un asunto de ámbito estatal y apuntan que desde este órgano nada pueden hacer más que trasladarlo.

Este domingo 23 de febrero miles de opositores se presentan en Madrid al segundo examen del cuerpo de Administrativos del Estado, así como al de funcionarios de prisiones. En el caso de esta última especialidad los aspirantes supieron de la fecha de la prueba con muy poco tiempo de antelación por lo que los billetes de los vuelos oscilan los 150 euros, a lo que se le añade el alojamiento más las dietas de ese fin de semana.