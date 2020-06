Derechos Sociales plantea ampliar la cuantía del Ingreso Canario de Emergencia para asegurar el gasto total de los fondos

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha planteado este martes en el Parlamento regional la posibilidad de ampliar la cuantía del Ingreso Canario de Emergencia para asegurar así el gasto total de los fondos, es decir, de los 16 millones de euros previstos para este fin. Se trata aún de una propuesta ya que el decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19 se acordó en el anterior pleno que pasará a ser una proposición de ley, por lo que se valorarán otras enmiendas que realicen los grupos parlamentarios.

Según han explicado desde Derechos Sociales, el aumento de la cuantía se plantea como un segundo ingreso, de manera que cuando acabe el proceso de resolución las personas que actualmente son beneficiarias reciban una cuantía que lo complemente. Se baraja que sea en base al 100% de la Prestación Canaria de Inserción, ya que actualmente este ingreso supone el 75% de la PCI. De este modo, los hogares formados por una sola persona y que con el ingreso actual cobran 367 euros pasarán a percibir un segundo de 123; los de dos personas, 138; tres personas, 142 y cuatro o más, 159.

Hasta el momento, se han recibido 30.000 solicitudes desde que se inició la campaña en el mes de mayo, de las que se ha resuelto el 19% (5.600). El resto de solicitudes se espera que se resuelvan a finales de julio. Noemí Santana subrayó en la Cámara Regional que el Ejecutivo canario fue la avanzadilla en el ámbito nacional al presentar el 17 de abril una serie de medidas a paliar las consecuencias de la crisis desatada por la pandemia. Ese día, se anunció que Canarias impulsaría un ingreso canario de emergencia además de ayudas al alquiler. Así mismo, durante estos meses aseguró que se ha agilizado la Prestación Canaria de Inserción para que "no quede nadie atrás".

Un cambio del decreto con críticas de la oposición

El Parlamento trató este martes la modificación de ese decreto de medidas urgentes para que sea más ágil y concreto y adaptar las consideraciones formuladas por el Consejo Consultivo de Canarias. Los grupos que sostienen al Gobierno apoyaron su modificación y la diputada de Podemos María del Río subrayó que en plena crisis del coronavirus este decreto ha sido vital y asume que se hayan tenido que hacer correcciones. A su juicio, PP y Ciudadanos han dejado patente que "ni están ni se les espera" al no haber firmado el pacto de la reactivación económica y social de Canarias: "Su ausencia es el reflejo de su falta de propuestas de medidas para paliar esta crisis".

Para la diputada de NC Carmen Hernández, esta modificación se realiza por cuestiones formales y añadió que de este decreto lo "importante" es que busca fórmulas para estar al lado de la población más vulnerable. El diputado del PSOE Omar López indicó que "produce orgullo un Gobierno que toma decisiones como esta" y matizó que se introducirán cambios advertidos por el Consejo Consultivo que mejorarán "aún más" este decreto.

La diputada del grupo mixto Vidina Espino (Ciudadanos) hizo duras críticas asegurando que aún no está claro quiénes son los beneficiarios de este ingreso, si es compatible con otras ayudas y subrayó que la consejería de Derechos Sociales "va de chapuza en chapuza legislativa" y que este decreto a ella no le afecta, pero sí a las miles de personas que piden ayuda a las ONG que "no dan abasto".

"Tan simplón es el que omite datos como el que no reconoce las aportaciones de los grupos parlamentarios", destacó Poli Suárez, diputado del PP, que fue aplaudido por la diputada de CC, Cristina Valido. "Entiendan que si hay cosas que el Consejo Consultivo dice que están mal las estudiemos y traigamos aquí" y advirtió que el primer decreto, a su juicio, recogía "chapuzas".

La diputada Cristina Valido señaló que la corrección hay que aceptarla y compartirla porque "no va a poner palos en las ruedas a ninguna vía que permita que la gente sea ayudada", afirmó. A ello, añadió que este decreto es "muy mejorable" y que los grupos harán propuestas para que este ingreso de emergencia "no deje a nadie atrás" ya que hay datos de personas que sí se han quedado fuera de este ingreso.

Finalmente, la modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue aprobada por unanimidad.