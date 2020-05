Una madre canaria con dos menores cobrará 240 euros más con el Ingreso Mínimo Vital que con su actual prestación

Una madre canaria con dos menores a cargo cobrará 240 euros más que ahora gracias al Ingreso Mínimo Vital aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. Actualmente, las familias encabezadas por un solo adulto y dos hijos percibían con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) 600 euros. Ahora, la cuantía será de 461 euros por persona, 139 euros más por cada hijo a cargo y a lo que se suma un plus de 100 euros por ser familia monoparental o monomarental, por lo que se quedaría percibiendo 839 euros. En el caso de Canarias, el 16% de los hogares beneficiarios de esta prestación están compuestos por una mujer y sus hijos a cargo, por lo que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional valora que se haya tenido en cuenta la perspectiva de género en el impulso de este ingreso.

El Gobierno estatal estima que la prestación llegue a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas y aunque no se ha concretado qué cantidad de personas se beneficiarán según comunidades autónomas, Canarias prevé llegar a unos 48.000 hogares teniendo en cuenta las tasas de pobreza de su población. Además, el ingreso mínimo vital podrá convivir con la renta ciudadana en la que ya trabajaba el Ejecutivo regional. Ya se barajan diversas fórmulas, puesto que el Ministerio ha confirmado a la Consejería de Derechos Sociales que pueden ser complementarias. El encaje de ambas será estudiado en los próximos días, ya que aunque se han propuesto ideas y hay objetivos en mente, la viceconsejera del área, Gemma Martínez, explica que su equipo estudiará primero el decreto recién publicado para hacer que conviva con la renta ciudadana de Canarias.

No solo las familias monoparentales o monomarentales se beneficiarán de este ingreso en las Islas ya que se han establecidos distintas cuantías según el tipo de hogar que van desde los 462 euros si se trata de un único adulto hasta 1.015 euros si se va incrementando el número de personas en la unidad familiar. Hasta ahora, con la PCI, una familia compuesta por dos adultos y dos menores, por ejemplo, percibía 634,88 euros, y con el Ingreso Mínimo Vital pasará a ser de 877 euros. Es decir, 242,12 euros más.

Para Gemma Martínez, el ingreso mínimo vital supone un “momento histórico” para todo el país. De hecho, España era uno de los pocos países de la Unión Europea que no contaba con un ingreso de este tipo “ y ya era hora de que España se tomara en serio la cobertura social de los ciudadanos y nosotros aplaudimos esa valentía”, afirma la viceconsejera de Derechos Sociales, que recuerda que además la iniciativa cuenta con un gran respaldo por parte de la sociedad, sindicatos y patronal.

Y es que, garantizar un ingreso mínimo en Canarias que mejorase la actual Prestación Canaria de Inserción y que llegase a más familias era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Canarias, que pretendía que su propia renta ciudadana saliera adelante este mismo año. Ahora, la Consejería de Derechos Sociales estudiará a qué colectivos sí llega el nuevo ingreso mínimo y ver de qué forma se puede llegar a más personas. De hecho Canarias fue pionera y se adelantó al resto del estado aprobando durante el estado de alarma un ingreso mínimo de emergencia para ayudar especialmente a todas las familias que se dedicaban a la economía sumergida y ahora no percibían ningún ingreso. En total, se llegó a 38.000 hogares, según cálculos de esa área.

Convivirá con la renta ciudadana canaria

No obstante, en el ingreso canario de emergencia que se aprobó para que las familias sin recursos recibiesen un pago único durante el estado de alarma, sí que podían acceder a él personas sin cuenta bancaria, una facilidad a la que se podían acoger personas migrantes siempre que estuvieran empadronadas, mujeres en situación de prostitución o personas sin hogar. Además, otro colectivo al que no llega el ingreso mínimo vital aprobado este viernes es a los menores de 23 años. Se trata de situaciones que el Ejecutivo regional puede valorar de cara a que su propia renta mínima conviva con la estatal. Sin embargo, aún no hay decisiones tomadas sobre ello desde Canarias y desde Derechos Sociales explican que habrá que estudiarlo con otras consejerías como Hacienda, Empleo, Vivienda y Presidencia, áreas con las que se mantendrán próximas reuniones.

Algunas de las posibilidades que se barajan son que el ingreso canario permita servir de complemento a la vivienda por los problemas de alquiler que existen en las islas, complementos a la rentas de trabajo más bajas, ya que los salarios muchas veces son muy bajos y no permiten salir de la pobreza a pesar de que se cuente con un empleo, entre otras ideas.

El ingreso mínimo vital se podrá presentar a partir del 15 de junio a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Además, se podrá solicitar información por medio de un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social.