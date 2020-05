El Gobierno afirma que Iberia Express incumplió la norma si hubo aglomeraciones: "No se deberían repetir imágenes como la del vuelo a Canarias"

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha dicho este martes que "evidentemente" Iberia Express ha incumplido la norma "si hubo aglomeraciones" en el vuelo entre Madrid y Gran Canaria del pasado domingo que, según la Guardia Civil, iba con un 70% de capacidad.



También ha explicado que las compañías aéreas deben asumir o interiorizar en su estructura de costes el que supone la seguridad sanitaria, "que ha venido para quedarse", en respuesta a la queja de estas empresas que afirman que volar con menos pasaje hará que dejen de ser rentables e incluso les puede llevar a la quiebra.



El vuelo en cuestión, que tuvo lugar el domingo entre Madrid y Las Palmas, recibió numerosas quejas por redes sociales por parte de los usuarios que se esperaban una mayor separación entre pasajeros, con asientos vacíos de por medio.



"No se deberían repetir imágenes como la del vuelo a Canarias", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser el secretario de Estado, que ha exigido a las compañías aéreas que garanticen que se mantenga la distancia de seguridad entre pasajeros.



Ha explicado que "primero es la seguridad sanitaria y luego la economía, porque sin seguridad sanitaria no hay economía" por lo que las compañías deben ir "internalizando" progresivamente los costes sanitarios, al igual que los medioambientales.



Saura ha añadido que los gobiernos europeos están trabajando con la Comisión Europea para definir un conjunto de normas y protocolos que deben adoptar todos los países a la vez porque "ahora el reto es volver a la normalidad sin que se produzcan contagios".



Según la Guardia Civil, el avión Madrid-Gran Canaria superaba el 70 % de su capacidad e incumplía, por tanto, el real decreto del estado de alarma en relación con la distancia entre personas en los medios de transporte.



Iberia y su filial de bajo coste Iberia Express dicen que aplican todas las medidas de prevención contra la COVID-19 recomendadas por los organismos reguladores y por la industria.



Se remiten al decreto del estado de alarma, que dice que "en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros".



La aerolínea añade que, a diferencia de otros transportes públicos, en la cabina de los aviones el aire se renueva cada tres minutos y la utilización de filtros elimina virus y bacterias con una efectividad del 99,99 %.



El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, actualizó el domingo las condiciones del transporte de viajeros en el plan de desescalada, mediante una nueva orden, que incluye el levantamiento de las restricciones a la realización de operaciones aéreas comerciales regulares entre islas de Baleares y de Canarias, que han avanzado a la fase 1.



En ese texto, que se refiere a los viajes entre islas, se determina que los operadores deberán garantizar, mediante el procedimiento que consideren más adecuado, la máxima separación posible entre los pasajeros en los vuelos interislas y "se considerará suficiente ofrecer al público sólo el 50 % de la capacidad de la aeronave".



Saura ha añadido que, en cualquier caso, las aerolíneas no deben permitir las aglomeraciones y ha explicado que hasta ahora no había mucha demanda y "los vuelos iban prácticamente vacíos".



El Gobierno estará muy atento a la Comisión Europea, que se espera que mañana presente su plan de levantamiento de las medidas de confinamiento por el coronavirus para el transporte aéreo, que podría establecer criterios comunes sobre la ocupación y medidas de precaución en los aviones.