'Leslie', convertida ya en huracán, se aleja de Canarias

Leslie, la errática tormenta tropical que desde finales de septiembre pulula por el océano Atlántico sin rumbo fijo, ha alcanzado este miércoles la categoría de huracán y, de momento, su evolución parece alejarla de la península y de las Canarias.



Leslie tiene mucho camino que recorrer en su aproximación a nuestras costas y por tanto pueden ocurrir numerosas circunstancias que modifiquen su trayectoria, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), para detallar que aún se encuentra en el centro del Atlántico.



Esta madrugada Leslie ha pasado de ser tormenta tropical a convertirse en huracán de categoría 1 debido, entre otros factores, a su desplazamiento hacia aguas mucho más cálidas que la proporcionarán la energía necesaria para intensificarse todavía algo más, ha advertido el meteorólogo.



La posible llegada de Leslie a las costas españolas, en caso de suceder, no sería antes del próximo domingo -ha insistido Del Campo-, quien asegura que lo más probable es que no nos afecte debido a que la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de Florida (CNH) confirma el "movimiento retrógrado" de Leslie hacia el oeste alejándolo de las Islas Canarias.



"Ahora lo importante es ver si se confirma esa predicción en las próximas horas y descartar finalmente su posible influencia sobre España", ha apuntado el portavoz.



Para Rubén del Campo, el "posible acercamiento" de Leslie provocaría sobre todo fuerte temporal marítimo acompañado también de rachas fuertes de viento porque, de momento, los mapas de probabilidad de precipitación no pronostican lluvias de carácter muy intenso.



En este punto -ha explicado- que cuando se producen estos sistemas tropicales, lo normal es que interactúen con Danas (Depresión Aislada en Niveles Altos) y vaguadas lo que dificulta un pronóstico a pocos días e incluso a pocas horas, por eso, -ha insistido- lo más importante en este momento es concretar la predicción.



"Hay que estar atentos y vigilantes a los periodos de intensificación y degradación de Leslie y de cómo se comportará a los largo de toda su trayectoria", ha subrayado.



En la misma línea se pronuncia el Centro de Huracanes de Miami, responsable de la predicción de este tipo de ciclones sobre el Atlántico, que en su página web afirma que la trayectoria aún no se puede determinar con suficiente precisión debido a la "altísima discrepancias que generan las modelos climáticos".



Se da la coincidencia que, durante esta misma semana y hace un año, el huracán Ophelia circuló relativamente cercano a la Península Ibérica coincidiendo con la oleada de incendios en Portugal y Galicia, se encontraba prácticamente en el mismo lugar del océano Atlántico donde hoy se encuentra Leslie.



Por otro lado, y según datos de la Aemet, Leslie, que lleva desde el 23 de septiembre pululando por el Atlántico, no está sola ya que ahora mismo en aguas oceánicas hay un huracán, Michael, y una tormenta tropical, Nadine, recién formada al suroeste de Cabo Verde.



Los huracanes de categoría 1 suelen registrar vientos entre los 119/153 kilómetros por hora y al tocar tierra no suelen generar daños en las estructuras de los edificios, solo en casas flotantes no amarradas, arbustos y árboles, además de inundaciones en zonas costeras y puertos, según la escala internacional de clasificación de huracanes.

La última actualización del Centro de Huracanes de Miami confirma el movimiento retrógrado de Leslie hacia el oeste alejándolo de Canarias y Madeira.

Veamos si se confirma en las próximas horas y descartamos finalmente su posible influencia sobre nosotros.