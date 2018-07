Mauritania intercepta una patera con 125 personas en dirección a Canarias

Una patrulla de la Marina de Mauritania ha interceptado a 125 emigrantes de nacionalidad senegalesa a bordo de una barca de madera que salió de las costas del país en dirección a Canarias.



Según ha informado a Efe una fuente de seguridad que pidió el anonimato, los emigrantes, que fueron localizados este domingo, llevaban dos días sin agua.

Mauritania coastal guards 15July rescued 125 #Senegal inclu 3 kids in makeshift boat heading to Spanish coasts. Boat left Mboro, Senegal 7 days ago but had to turn around for lack of food. In June, Mauritania deported 53 Senegalese wld be EU migrants; Gambia deported 25

#kebetu pic.twitter.com/K6fg0zEkHC