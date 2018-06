Sindicatos ven avances en las condiciones laborales de los profesionales de la Sanidad en Canarias

Los firmantes del Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias han expresado este miércoles su convencimiento de que la hoja de ruta que marca ese documento es la solución para mejorar la sanidad pública canaria, y han asegurado que se han logrado avances en los últimos meses.



En los cinco meses que lleva desarrollándose ese compromiso, se han logrado avances importantes, como la recuperación de derechos laborales, entre los que destaca la carrera profesional, que ha reportado más de 50 millones de euros a los trabajadores, ha asegurado el representante de CCOO José Alonso, durante una rueda de prensa.



También se ha conseguido la estabilidad de 3.000 trabajadores contratados a los que se les ha hecho interinos y se han contratado más de 2.000 trabajadores de distintas categorías.



El Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública Canaria cuenta con más de 30 firmantes, entre ellos, los sindicatos mayoritarios de sanidad CEMSATSE, CCOO, UGT y Asamblea 7 Islas, Colegios Profesionales de Médicos, Farmacéuticos y de Enfermería y asociaciones de pacientes.



Tanto el representante de CCOO como la del Sindicato de Médicos, Carmen Nuez, consideran que, a pesar de los avances que se produzcan en la sanidad pública, las listas de espera y los conciertos con las clínicas privadas se mantendrán.



Las listas de espera se han reducido un 16% en el último tiempo, pero hay que contar con que seguirán aumentado debido al envejecimiento de la población, lo que obliga a un nuevo modelo sanitario que tenga en cuenta esta situación, ha asegurado Nuez.



El modelo actual se fundamenta sobre el paciente agudo y es necesario orientarse hacia un paciente envejecido y con varias patologías, lo que obligará a reforzar el número de especialistas.



En cuanto al concierto con las clínicas privadas, Nuez cree que "lo ideal es que la sanidad pública diera respuesta a todas las necesidades de los pacientes, pero la realidad es que no puede" y hace falta recurrir al concierto privado "de manera finalista" sin beneficiar al empresario.



La representante del Sindicato de Enfermería Mónica Cabrera ha lamentado que los partidos políticos utilicen la sanidad "como arma arrojadiza" y no intenten buscar soluciones a los problemas.



En el mismo sentido, el representante de UGT Francisco Bautista ha denunciado que partidos como el PSOE y Nueva Canarias alientan las "mareas blancas" y olvidan que, por ejemplo, los socialistas no acometieron los problemas cuando formaban parte del Gobierno de Canarias.



El Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias se firmó en diciembre pasado, es un documento rubricado por todos los agentes sociales -organizaciones sindicales, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y usuarios- que hace especial hincapié en el área de actuación dedicada a los ciudadanos y pacientes.



Cuenta con una ficha financiera de 190 millones de euros y propone acciones de mejora de la sanidad en las Islas que se vertebra en cuatro ejes: accesibilidad y sostenibilidad, gestión del conocimiento, profesionales y pacientes, con propuestas concretas para cada uno de estos ejes que ya se están desarrollando.



El Compromiso propone acciones concretas de mejora del sistema en cuanto a accesibilidad, listas de espera y gestión del conocimiento que afectan tanto a los profesionales -como la activación de la carrera profesional y la estabilización de los trabajadores eventuales, entre otras- y a los pacientes, entre las que se encuentra la puesta en marcha de la Escuela de Pacientes de Canarias, la creación de una página de internet de Escucha Activa que actúe como foro entre profesionales, pacientes y ciudadanos y la activación de los presupuestos participativos en Sanidad.