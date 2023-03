Canarias, entre las comunidades que registraron más feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, presentó este jueves los datos oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja. El objetivo es, según afirmó, “sacar a la luz estos asesinatos que hasta ahora pasaban por debajo del radar”. En toda España fueron un total de 34 las mujeres asesinadas durante el año 2020, tres de estos crímenes se produjeron en Canarias.

Violencia machista: prisión preventiva para el hombre acusado de haber asesinado a su tía en Gran Canaria

Más

Sobre esta estadística, el Ministerio de Igualdad comenzó a informar por primera vez y de forma oficial el pasado año convirtiendo así a España en el primer país de Europa en contabilizar todos los feminicidios. “La recogida de estos datos se debe a que estamos convencidas de nuestras obligaciones como Estado y como Gobierno y del cumplimento de sacar a la luz estos asesinatos que hasta ahora pasaban por debajo del radar. Son condición para la obtención de verdad, justicia, reparación, prevención y garantía de no repetición”, afirmó Victoria Rosell.

“Estos datos hablan de una violencia continuada en la vida de las mujeres que afecta por ser hijas, parejas, madres y abuelas”, señaló Rosell.

Por comunidades autónomas, destaca Andalucía con mayor porcentaje de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja con un total de siete, (seis familiares y uno sexual), lo que supone el 20,6% del total. Le sigue Catalunya (con cuatro feminicidios familiares) y Castilla y León (tres familiares y uno social), representando cada una el 11,8 % del total de casos, según informó la delegada del Gobierno.

Feminicidios cometidos por conocidos

Canarias se encuentra entre las comunidades que registran un el 8,8 % de los casos cada una, con tres crímenes. En el Archipiélago, dos feminicidios fueron familiares y uno social. En ese punto de la tabla también se encuentra Madrid, con dos feminicidios sociales y uno sexual; Galicia (tres sociales) y la Comunitat Valenciana (tres familiares).

Cabe recordar que La Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma Canaria, contabiliza como violencia machista los crímenes cometidos más allá del ámbito de la pareja o la expareja. El Instituto Canario de Igualdad ha venido detallando estos feminicidios en los últimos años y en Canarias son 103 las mujeres asesinadas desde el año 2003.

De hecho, el Gobierno de Canarias confirmaba este martes como caso de violencia machista el asesinato de Carmen, una mujer de 85 años, por su sobrino (Sean) en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre, de 25 años, fue detenido y este mismo jueves el juzgado ordenó prisión preventiva para él.

Los datos aportados este jueves por la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género reflejan que en el 100% de los casos los presuntos agresores eran conocidos de la víctima. De estos, en el 61,8% de los casos, el agresor era un familiar.

En concreto, en el 76,2% de los casos se trataba presuntamente de un descendiente (hijo o nieto), el 23,5% eran vecinos o compañeros de piso y el 14,7% eran otros conocidos.

Otro dato del que se informó es que las 34 mujeres asesinadas en toda España fuera del ámbito de la pareja y/o expareja dejan una huérfana y dos huérfanos menores de edad. Además, el 44,1% de ellas eran mayores de 60 años.

Una violencia aún oculta

Así mismo, en 31 de los 34 asesinatos de este 2022 no existían denuncian previas contra los agresores (un porcentaje de no denuncia de más del 90%). Se trata de un dato que contrasta con el hecho de que en el caso de los feminicidios en pareja o expareja de 2022 el porcentaje de no denuncia alcanza el 59,2%.

“Esta menor tasa de denuncia en otros tipos de violencias contra las mujeres muestra que todavía existe un mayor nivel de tolerancia social y que queda una gran tarea que hacer en estos casos para sacar a flote la cifra de violencia”, apuntó la delegada del Gobierno contra la violencia de género.

Un dato positivo es que en los últimos años se ha incrementado el número de llamadas al 016, una puerta de entrada para que estas violencias dejen de estar ocultas. De hecho, desde la puesta en marcha del servicio en diciembre de 2007 y hasta el 16 de marzo de 2023, se han efectuado un total de 1.153.971 llamadas pertinentes, siendo 9.357 las correspondientes al mes de enero de 2023 y 8.124 en febrero de este mismo año.

Rosell apuntó que este mes de febrero se han producido un 8,5% más de llamadas que en febrero de 2022.

También remarcó que hay otras formas de contactar como el correo electrónico (016- online@igualdad.gob.es) que recibió 110 consultas en enero de 2023 y 139 en febrero; el servicio de WhatsApp (600 000 016), que registró 429 consultas pertinentes en enero de 2023 y 445 en febrero; y el chat online, disponible desde el pasado 15 de septiembre de 2022 a través de la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha recibido 667 consultas en enero de 2023 y 638 en febrero.

1.194 asesinadas desde 2003 en el ámbito de la pareja o expareja

1.194 mujeres han sido asesinadas en toda España desde 2003, año en el que se empezaron a computar estos datos.

Diez asesinatos se han producido este año, uno de ellos en Canarias. Se trata del crimen de Hayate en Adeje. Tenía 46 años y su expareja, de 44 años, la asesinó en enero a puñaladas e hirió a uno de sus hijos menores de edad mientras intentaba defenderla.

En el Archipiélago 26 personas han quedado huérfanas por esta violencia, cuatro eran hijos de Hayate.