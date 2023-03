El Gobierno de Canarias contabiliza como violencia machista el asesinato de una mujer de 85 años por su sobrino en Gran Canaria

El Instituto Canario de Igualdad, organismo dependiente del Gobierno de Canarias, ha confirmado este martes como caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 85 años por su sobrino en Las Palmas de Gran Canaria. La Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma Canaria, contabiliza como tal los crímenes cometidos más allá del ámbito de la pareja o la expareja.

Retrato de la violencia machista en mayores: aún oculta, más difícil en zonas rurales y muy ligada a la violencia económica

El número de mujeres asesinadas por esta violencia asciende a 103 en el Archipiélago desde que se tienen registros, dos este año. El ICI ha activado el protocolo institucional contra la violencia de género y se celebrará una concentración de repulsa además de colocarse un crespón negro en las instituciones.

Carmen fue asesinada este lunes por la mañana por su sobrino, Sean C.R, que se encuentra detenido y declarará durante la jornada de este martes en dependencias policiales.

⚫️Condenamos el #feminicidio de una mujer de 85 años en Gran Canaria a manos de su sobrino. Este asesinato es considerado violencia machista por la ley canaria.

⚫️La cifra de mujeres asesinadas por #violenciadegénero en Canarias es de 2 en 2023 y 103 desde 2003. pic.twitter.com/Mr6Ogz4ku3 — ICI Gobcan (@IgualdadGobCan) 21 de marzo de 2023

Fue una trabajadora que cuidaba de la mujer de 85 años quien la encontró sin vida y dio aviso de lo ocurrido entre las 11.00 y las 11.30 horas. Después de haber matado a su tía, el hombre de 58 años habría intentado suicidarse.

El presunto autor de los hechos fue dado de alta este mismo martes del Hospital Insular, al que fue trasladado para ser asistido de las heridas que se causó al tratar de quitarse la vida. Esta misma mañana ha sido trasladado a dependencias policiales donde se le tomará declaración, según han confirmado a la agencia EFE la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Violencia hacia mujeres mayores

Las mujeres mayores de 65 años sufren una violencia estructural que preocupa en Canarias, que dedicó el día para la erradicación de la violencia de género, el 25 de noviembre, a conmemorar la doble violencia que sufren, tanto violencia machista como por el entorno familiar. De hecho, solo en los dos últimos años tres mujeres mayores de 80 años han sido asesinadas por violencia de género en Canarias.

En un reciente estudio elaborado por el Cabildo de Tenerife, se detectó que estas mujeres suelen sufrir violencia económica en el entorno de la familia y que son las que más tardan en denunciar. Marta Jiménez Jaén, socióloga y una de las investigadoras de la ULL a cargo de este estudio reivindicó más recursos especializados para las mujeres mayores que han sufrido o sufren esta violencia y ayudas económicas que no sean temporales, que no estén condicionadas a la inserción laboral ni a los ingresos de la unidad familiar, porque muchas veces “ellas conviven con los hijos porque no les ha quedado más remedio”, resume.

En el documento se refleja que la mayoría de las mujeres (60%) “estaba excluida de la toma de decisiones económicas” en la vida familiar, el 55% “no recibía aportaciones económicas para los gastos del hogar”, y a la mitad “no se les dejaba realizar trabajo remunerado ni estudiar” (un porcentaje superior al que obtuvo Cruz Roja en un estudio estatal). Pero también más de un tercio de las parejas/exparejas “se apropiaban del dinero de ellas”, y casi un 30% lo hacía de su patrimonio“.

Actos en señal de repulsa

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, acudió a la concentración de repulsa en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Durante el acto, se leyó el manifiesto de condena del Gobierno de Canarias con el objetivo de tener presente el motivo de la lucha diaria contra la violencia machista y que “el silencio nunca más vuelva a ser la respuesta ante un caso de asesinato machista”

El presidente del Gobierno de Canarias insistió durante la lectura del manifiesto en la importancia de “no poner el contador de las víctimas por violencia de género a cero al comenzar el año”, y que “son ya 103 mujeres y 8 niños que nos ha arrebatado el machismo”.

Así mismo, remarcó que “si bien el feminicidio es la ilustración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual” y por ello considera de especial importancia “el papel de las instituciones en la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa”.

Recuerda que puedes llamar al 112 ante un caso de violencia. También puedes llamar al 016 en caso de violencia machista.