La exministra Cristina Garmendia achaca a la falta de talento en Canarias que las empresas no se quieran localizar en las islas

La exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia cree que Canarias, a pesar de ser un destino atractivo por su situación geográfica especial y su calidad de vida, tiene dificultad para tener una cantera de talento que ofrecer a empresas que se quieran localizar en las islas.

Así lo ha manifestado este jueves a los periodistas antes de intervenir en el foro Innovar desde la periferia: una oportunidad para Canarias, organizado por “La Gaveta Económica” y patrocinado, entre otros, por el Gobierno canario, en el que también han participado el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria; el vicepresidente y consejero canario de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez y los presidentes de Binter y el Clúster Marítimo de Canarias, Rodolfo Nuñez y Germán Suárez, respectivamente.

“Ha llegado un momento donde el Régimen Económico y Fiscal (REF) que tiene Canarias, que sin duda es uno de los atractivos, no es suficiente. No solo por eso se van a deslocalizar las empresas. Está muy bien, es un incentivo, pero hacen falta más cosas, y desde luego el talento es imprescindible”, ha señalado la también presidenta de la Fundación COTEC, dedicada a promover la innovación.

Garmendia ha explicado la importancia que tiene en este momento la innovación, no solo como motor económico, sino también social, y la necesidad de considerarla en sentido amplio, algo que, ha asegurado, “está calando en el ámbito de Canarias”.

“Canarias en los últimos dos años ha crecido bastante en el número de empresas innovadoras, es ahora mismo la novena comunidad autónoma que más ha crecido en los últimos dos años, y ya el 22,1 % de las empresas canarias son innovadoras”, ha dicho.

Para ella, el reto de Canarias y del resto de territorios reside en cómo gestionar esa innovación, pues para ello se requiere un talento que hay que cultivar, atraer, desarrollar y retener.

“Hace falta tener toda una gestión alrededor del talento y si queremos competir, no solamente en nuevos procesos o nuevos servicios, sino también atraer nuevas industrias, igual más intensivas en tecnología, desde luego si un territorio dispone de talento es el 'sí o no' para implantarse una empresa tecnológica”, ha asegurado al señalar que esta es una de las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea a Europa en general y a España en particular.

Para ello, la exministra ha señalado la relevancia de financiar los activos intangibles, como el talento, y si la banca tiene dificultades para hacerlo, proponer a los responsables políticos que incentiven la inversión en intangibles, sea a través de ayudas directas o de exenciones fiscales en el ámbito, por ejemplo, de la formación de los empleados.

“Tener una plantilla muy bien formada, muy adaptada y muy preparada para adoptar los cambios tecnológicos que nos vienen, por ejemplo, es algo que es imprescindible, y la formación de los trabajadores es un intangible básico”, ha dicho.

El vicepresidente del Ejecutivo canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha declarado que la innovación es “fundamental para el objetivo que persigue el Gobierno de Canarias de poder diversificar la economía” y potenciarla, dadas las dificultades que tiene esta región ultraperiférica, pero también sus ventajas competitivas, “que invitan a muchos a que este sea un lugar en el que se pueda innovar”.

Domínguez ha subrayado la preocupación del Gobierno canario de que en las islas sólo recaiga un 0,9 % de toda la inversión extranjera que llega a España, a pesar de que el archipiélago cuenta con una ventaja competitiva, como es el REF.

“Por lo tanto, tenemos que darle una vuelta importante al REF para conseguir que, entonces sí, sea ese polo de atracción de la inversión”, ha dicho.