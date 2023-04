Francisco González presenta en Gran Canaria y Tenerife ‘Señales del alba’, historias para mantener viva la memoria histórica

Francisco González presentará esta semana en Gran Canaria y Tenerife ‘Señales del alba’, historias para mantener viva la memoria histórica. El también escritor de ‘Tormenta en la memoria’ y ‘El viento más rebelde’ recopila en estos libros testimonios e historias del terror del franquismo en Canarias, su tierra natal. Un lugar al que regresa, tras vivir ahora en la Península, “revuelto”. “Como me revuelve el alma volver a mi tierra y no tendría que ser así, pero muchos nos hicieron daño desde sus poltronas políticas y sin embargo jamás borraron nuestras sonrisas”, señala el autor.

“Francisco González Tejera rescata esos sucesos y a sus protagonistas del limbo amnésico políticamente inducido, trayéndolos al primer plano de la conciencia, mostrando que nuestra cotidianeidad normal es una extensión de otras cotidianeidades truncadas, perturbadas, cortocicuitadas, por las hordas de castellanización forzosa, el franquismo, la inquisición, la piratería…” destaca en el prólogo de este libro David Arturo Rodríguez González, geógrafo y educador ambiental.

La presentación de ‘Señales del alba’ será en primer lugar en Gran Canaria, el jueves 27 de abril. En concreto, tendrá lugar en el centro sociocultural La Casa Verde, en el municipio de Firgas. Al día siguiente, la presentación será en Tenerife, en el Espacio 105, de la capital tinerfeña. El sábado 29 de abril también se presentará el libro en el centro ciudadano Punta del Hidalgo (en el municipio de La Laguna).

“Me siento muy afortunado de contar con dos presentadores de lujo y grandes amigos, durante mi próximo periplo de finales de este mes de abril por las islas de Gran Canaria y Tenerife, dando a conocer mi último libro, ”Señales del alba“ (2022). Nada más y nada menos que Oscar Vizcaíno Déniz, profesor de Filosofía e Investigador en Antropología y Luana Studer Villazán, profesor de Historia Contemporánea de España del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, experto en la represión del franquismo en las Islas Canarias”, resalta el autor.

Una lucha por recuperar a su abuelo y a otras víctimas del franquismo

El abuelo del autor, también llamado Francisco González, fue el sindicalista asesinado junto al alcalde del entonces municipio de San Lorenzo. “El dolor heredado de un genocidio impune me colocó por una serie de circunstancias en otro lugar del mundo. Perdí amigos de toda la vida por no transigir en mis ideas, soy incapaz de guardar rencor y mucho menos de odiar, pero gané otrxs que hasta algunxs sin haber tenido la posibilidad real de darles un abrazo parecen mis hermanxs. Gente que por lo que escribo en mis libros saben más que yo de todo lo sucedido en mi familia”, subraya el escritor.

Señala que no puede “olvidar, ni mucho menos perdonar a quienes mancharon de sangre la tierra volcánica de nuestro humilde hogar de obreros comprometidos en la causa revolucionaria”. “La reconciliación me suena a chino, a venta de cupones para la traición a quienes entregaron sus vidas por la libertad”, añade.

No obstante, remarca que el amor marca su camino. “Ahora que mis viejos se fueron, es extraño escribir desde esa inmensa ternura ante tanta desolación y crímenes execrables. Tanto que a veces pienso que me quedo corto al relatar sucesos tan terribles, muchos me los guardo para mi por su enorme sadismo. No puedes imaginar todo lo que hicieron sobre nuestro pueblo”, destaca. “Revuelto voy y se que hay gente que me quiere y otra que no me quiere, ese es el sino de quienes queremos ser libres”, concluye González.