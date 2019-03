“El 8M los hombres debemos reflexionar sobre nuestros privilegios y apoyar a las compañeras que asistan a la huelga”

“El 8 de marzo es una oportunidad para darnos cuenta de que el mundo camina gracias a que el cuidado y la vida está en manos de las mujeres. Hay que apoyar a las compañeras que asistan a la huelga cumpliendo con los servicios mínimos en el trabajo, con los cuidados y las tareas domésticas en casa. Y por supuesto, ese día debemos cuestionarnos los privilegios que tenemos el resto de los días del año”. El portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Canarias (AHIGE), José Sánchez, tiene claro el papel que deben desempeñar los hombres el próximo viernes, en el Día Internacional de la Mujer.

En una fecha que se prevé histórica, como en 2018 cuando cientos de miles de mujeres inundaron las ciudades españolas en una marcha sin precedentes, este año los paros en Canarias son de 24 horas y a las 19.00 horas está prevista la movilización, a la que también están llamados a participar los hombres. Sin embargo, Sánchez considera que el 8M los hombres deben estar en un “segundo plano”. Por ello, su asociación no acudirá a la marcha: “El protagonismo es de las compañeras, de las mujeres, de los distintos colectivos feministas, ya bastante protagonismo público tenemos los hombres en el día a día”. Así, recomienda que los hombres que puedan y deseen acudir a la movilización, se sitúen en la parte de atrás.

El portavoz de AHIGE en Canarias recuerda que ese día se defiende que “el sistema patriarcal actual ya no nos sirve, no es válido, es destructivo”, al tiempo que critica que cada 8M se vean “muy pocos avances”, por ello propugna que los hombres “dejemos de mirar hacia otro lado y nos sintamos interpelados en lo personal, en el cuestionamiento de nuestros privilegios”. “Es importante asumirlo para que se pueda conseguir” porque “no es una batalla ajena a nosotros”.

Esa es una de las labores principales de su asociación, que nació en 2001 en Málaga y brotó en las islas en 2010. AHIGE se crea “cuando un grupo de hombres se reúne para cuestionarse qué significa ser hombre hoy en día”; en ese proceso de “cuestionamiento personal”, se llega a una primera conclusión muy clara: “Los privilegios que el sistema nos da por el mero hecho de nacer hombre”. En ese sentido, Sánchez ejemplifica que un hombre tiene privilegios porque no tiene miedo de que le agredan sexualmente si va andando por la calle a las 2 de la madrugada.

A la derecha de la imagen, José Sánchez, portavoz de AHIGE en Canarias junto a otros miembros del colectivo. Cedida.

Al trata de definir lo que significa ser hombre hoy, Sánchez también explica que en la actualidad “hay una manera de ser que impera, que es la hombría, el macho”. Se trata de estereotipos y conductas inculcadas desde la infancia que convierte a los hombres “en personas bastante dañinas para las mujeres, para otros hombres y para nosotros mismos”. Comportamientos como “no expresar nada ni comunicarse, conducir de forma temeraria, aguantar el dolor sin ir al médico, competir a ver quién bebe más alcohol, usar la violencia para resolver conflictos… Estas conductas matan a las mujeres”.

A juicio del portavoz de AHIGE en Canarias, tomar conciencia de todo ello “no es fácil”, pero es necesario “atreverse a ser un disidente del patriarcado”. Y es que según explica Sánchez, “todos y todas hemos sido educados en el machismo” y “hay que reconocer el machismo que habita en uno mismo”. Una vez se da ese paso, los hombres deben tomar consciencia de los privilegios que tienen en el sistema patriarcal imperante “y hacer el camino de renuncia”, porque “el recorrido de los hombres y las mujeres en el feminismo es diferente”.

En AHIGE explican que cada hombre puede modificar sus comportamientos machistas y, partiendo de esa base, lo que proponen desde la asociación es que cada uno viva su hombría de la forma que quiera, “no solamente sujetada al corsé de la masculinidad, en el que no sentimos, todo los resolvemos nosotros, no cuidamos, usamos la violencia como forma de resolver conflictos, no expresamos, competimos…”

Y el camino para lograrlo está en el feminismo: “Este movimiento, que está ligado a los derechos humanos, cuestiona los privilegios que nos da a los hombres el patriarcado. Hoy en día, con todas las noticias falsas, con la vorágine de mentiras que circulan, es muy potente enfadar a los hombres en contra del feminismo, pero lo realmente importante es informarse realmente en qué consiste el feminismo. Y es imposible no defender el feminismo si defiendes la justicia social y los derechos humanos”.

“Resulta asombroso que se cuestione el aborto o la violencia de género. El patriarcado se va adaptando, es camaleónico, y va usando distintas formas para perpetuarse en los privilegios de los hombres por encima de las mujeres. Y lanza mensajes muy potentes basados en el odio y la ira. Si no hay información, es muy fácil que sumarse. Pero los hombres no debemos sentirnos cuestionados, quien se tiene que sentir cuestionado es el machismo y el patriarcado. Ganamos con todos los avances feministas, no perdemos”, concluye.